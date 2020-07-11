Doğal Afetler Nelerdir? Doğal Afetler Nasıl Ortaya Çıkıyor?

Her doğal afetin ortaya çıkış nedenleri birbirinden farklıdır. Son yirmi yılda dünyayı etkisine altına afetlerin artışında çevre kirliliği, doğal alanların yok edilmesi ve sanayileşme gibi faktörler önemli rol oynamaktadır.



Doğal Afetler Nelerdir?



1- Deprem: Yer kabuğunu oluşturan levhalar birbirlerinin üstüne gelecek şekilde konumlandırılmıştır. Doğal süreçler ile birlikte bu levhaların birbirini zorlaması ya da sıkışması depremlerin en önemli kaynaklarıdır. Deprem kuşağında olan ülkelerde yaşanma riski diğer ülkelere oranla beş kat daha fazladır. Türkiye de Japonya gibi deprem kuşağında yer alan ülkeler arasında yer alıyor. Depremin oluşmasında doğrudan olmasa bile dolaylı olarak insani faktörler de etki etmektedir. Çarpık kentleşme ve kentleşme bu faktörlere örnek olarak gösterilebilir.



2- Yangın: Orman, ev, fabrika yangını gibi çeşitleri bulunan bir diğer doğal afettir. Dünya genelinde çıkan yangınların %80'inden fazlası kaza ve ihmal kaynaklıdır. Yetersiz yangın tüpü bulundurma, eğitimsizlik ve çevreyi önemsememek de başlıca nedenleri arasında gösterilebilir. Ağaçlar, dünyanın oksijen kaynağı olduğu için orman yangınları en tehlikeli doğal afetler arasında yer alıyor.



3- Sel: Sel felaketleri çok yağış alan bölgelerde sıklıkla görülüyor. Bu nedenle Türkiye'de su baskınları en çok Karadeniz bölgesinde yaşanıyor. Asıl nedenlerden biri de nehir yataklarının kapasitesinin az olmasıdır. Aynı zamanda şehirlerdeki alt yapı yetersizliği de taşkınların çok daha sık yaşanmasında kilit rol oynuyor.



Doğal Afetler Nasıl Ortaya Çıkıyor?



1- Kuraklık: ''Dünyayı Bekleyen Doğal Afetler'' sıralamasında kuraklık ilk sırada yer almaktadır. Hem ozon tabakasının delinmesi hem de çevrenin insan eliyle tahrip edilmesi bu riskin birinci sıraya yükselmesine neden olmuştur. Aynı zamanda sık ve düzensiz aralıklarla yaşanan iklim değişiklikleri de verimli toprakların dahi kurumasında ve kullanılamaz hale gelmesinde etkilidir.



2- Heyelan: Halk arasında yer kayması adıyla bilinen heyelan birçok farklı sebeplerden dolayı ortaya çıkabilir. Aşırı yağış ilk nedenleri arasında yer alır, yol çalışmalarında yapılan ihmaller ve zemine bağlı unsurlar da heyelana neden olabilir.



Diğer doğal afetlere örnek olarak çığ, yanardağ patlaması, kıtlık ve kasırga gösterilebilir.