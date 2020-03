Doğal Sayı Nedir? Doğal Sayı Problemleri Ve Çarpanları

Matematik sorularında “ x bir doğal sayı olmak üzere” gibi ifadeler kullanılarak başlayan doğal sayılar soruları matematiğin temelini oluşturuyor. Bu yazıda doğal sayı nedir, doğal sayı özellikleri nelerdir, doğal sayıların çarpanları nedir gibi soruların cevabı ve doğal sayılarla ilgili bilgiler yer almaktadır.



Doğal Sayı Nedir?



Doğal sayılar 0’dan başlayıp sonsuza kadar ilerleyen sayıların tümüne denilmektedir. Doğal sayılardan hiçbiri negatif olamaz. Aynı zamanda ondalık sayılar ve kesirler de doğal sayılar arsına girmez. Doğal sayılar kümesi ise “ N “ harfi ile sembolize edilmektedir. Doğal sayılar bir küme olarak gösterilmek istendiğinde N= {0, 1, 2, 3, 4,….,n,….} ile gösterilmektedir.



Doğal Sayıların Özellikleri Nedir?



Matematikte her terimin ve matematiksel her ifadenin kendine has özellikleri bulunur. Doğal sayıların özellikleri ise şu şekilde özetlenebilir:

Doğal sayılar başlangıç olarak “ 0 “ sayısından başlar.

Doğada bulunan her nesnenin, her canlının karşılığını bulduğu sayılardır.

Sırayla ilerleyen doğal sayıların aralarında 1’ er fark bulunmaktadır.

Her terim matematikte bir sembol ile karşılık bulur doğal sayıların sembolü ise “ N “ harfidir.

Doğal sayılar sayı doğrusu üzerinde sadece sağ tarafta yer alırlar.

Doğal sayılar “ 0 “ ve pozitif sayılarla birlikte sonsuza kadar ilerler.



Doğal Sayılar İle İlgili Kurallar



Doğal sayılar her zaman sağındaki sayıdan küçük fakat solundaki sayıdan büyük olmalıdırlar.



Doğal Sayıların Çarpanları



Bir doğal sayıyı tam olarak yani kalansız olarak bölebilen sayılara, o doğal sayının “ çarpanı “ demektir. Çarpan aynı zamanda “ tam bölen “ demektir. Bir doğal sayıyı tam bölen sayılar aynı zamanda o sayının çarpanını oluştururlar. Kalansız bölünme bölme işleminde kalan kısmında “ 0 “ olması anlamına gelmektedir.



Örnek: 54 bir doğal sayıdır. 54 sayısının çarpanları nelerdir?



Çözüm: Bir doğal sayının çarpanları, çarpımları o doğal sayı yapan sayılar demektir yani 54’ ün çarpanları, çarpımları 54 olan sayılar demektir. Bunlar:



54= 54 * 1

54= 27*2

54= 18*3

54= 9*6



Bunlara göre 54 sayısının çarpanları; 54,27, 18, 9, 6, 3, 2 ve 1 doğal sayılarıdır.



Doğal Sayı Problemleri



Doğal sayılar ile ilgili problemler son yıllara kadar daha matematiksel ifadelerin verilip gerekli işlemler yapılarak sonuca ulaşılmasını amaçlamaktaydı. Fakat son yıllarda doğal sayı problemleri de hikaye anlatımına sahip sorulardan oluşmaktadır. Soruyu çözebilmek için öncelikle soruyu en iyi şekilde anlamak gerekmektedir.