BİST85.195-0,45EURO6,98-0,27USD6,550,09ALTIN309,820,03
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Doğal Sayı Nedir? Doğal Sayı Problemleri Ve Çarpanları
    ABONE OL
    20.03.2020 - 03:01 |

    Doğal Sayı Nedir? Doğal Sayı Problemleri Ve Çarpanları

    Ortaokul matematik derslerinin en önemli konularından biri doğal sayılar konusudur. Matematiğin temel konularından biri olan doğal sayılar konusu doğru öğrenilmediği takdirde birçok matematik işleminin doğru çözümü yapılamaz. Peki, doğal sayılar nedir?

    Doğal Sayı Nedir? Doğal Sayı Problemleri Ve Çarpanları

    Matematik sorularında “ x bir doğal sayı olmak üzere” gibi ifadeler kullanılarak başlayan doğal sayılar soruları matematiğin temelini oluşturuyor. Bu yazıda doğal sayı nedir, doğal sayı özellikleri nelerdir, doğal sayıların çarpanları nedir gibi soruların cevabı ve doğal sayılarla ilgili bilgiler yer almaktadır.

    Doğal Sayı Nedir?

    Doğal sayılar 0’dan başlayıp sonsuza kadar ilerleyen sayıların tümüne denilmektedir. Doğal sayılardan hiçbiri negatif olamaz. Aynı zamanda ondalık sayılar ve kesirler de doğal sayılar arsına girmez. Doğal sayılar kümesi ise “ N “ harfi ile sembolize edilmektedir. Doğal sayılar bir küme olarak gösterilmek istendiğinde N= {0, 1, 2, 3, 4,….,n,….} ile gösterilmektedir.

    Doğal Sayıların Özellikleri Nedir?

    Matematikte her terimin ve matematiksel her ifadenin kendine has özellikleri bulunur. Doğal sayıların özellikleri ise şu şekilde özetlenebilir:
    Doğal sayılar başlangıç olarak “ 0 “ sayısından başlar.
    Doğada bulunan her nesnenin, her canlının karşılığını bulduğu sayılardır.
    Sırayla ilerleyen doğal sayıların aralarında 1’ er fark bulunmaktadır.
    Her terim matematikte bir sembol ile karşılık bulur doğal sayıların sembolü ise “ N “ harfidir.
    Doğal sayılar sayı doğrusu üzerinde sadece sağ tarafta yer alırlar.
    Doğal sayılar “ 0 “ ve pozitif sayılarla birlikte sonsuza kadar ilerler.

    Doğal Sayılar İle İlgili Kurallar

    Doğal sayılar her zaman sağındaki sayıdan küçük fakat solundaki sayıdan büyük olmalıdırlar.

    Doğal Sayıların Çarpanları

    Bir doğal sayıyı tam olarak yani kalansız olarak bölebilen sayılara, o doğal sayının “ çarpanı “ demektir. Çarpan aynı zamanda “ tam bölen “ demektir. Bir doğal sayıyı tam bölen sayılar aynı zamanda o sayının çarpanını oluştururlar. Kalansız bölünme bölme işleminde kalan kısmında “ 0 “ olması anlamına gelmektedir.

    Örnek: 54 bir doğal sayıdır. 54 sayısının çarpanları nelerdir?

    Çözüm: Bir doğal sayının çarpanları, çarpımları o doğal sayı yapan sayılar demektir yani 54’ ün çarpanları, çarpımları 54 olan sayılar demektir. Bunlar:

    54= 54 * 1
    54= 27*2
    54= 18*3
    54= 9*6

    Bunlara göre 54 sayısının çarpanları; 54,27, 18, 9, 6, 3, 2 ve 1 doğal sayılarıdır.

    Doğal Sayı Problemleri

    Doğal sayılar ile ilgili problemler son yıllara kadar daha matematiksel ifadelerin verilip gerekli işlemler yapılarak sonuca ulaşılmasını amaçlamaktaydı. Fakat son yıllarda doğal sayı problemleri de hikaye anlatımına sahip sorulardan oluşmaktadır. Soruyu çözebilmek için öncelikle soruyu en iyi şekilde anlamak gerekmektedir.

     

    Virüsten korunmak için 1,5 metrelik su borusu ile dolaşıyorGaziantep'te inşaat malzemeleri satan bir vatandaş, kendini korona virüsten koruyabilmek için iş yerindeki su borularından aparat geliştirdi. Vücuduna astığı devasa aparat ile dolaşan vatandaş hem kendisini diğer insanlarla olan mesafesini korurken hem de aradaki mesafenin aşılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca'dan resmi corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 4, toplam vaka sayısı 359'a yükseldi

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca'dan resmi corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 4, toplam vaka sayısı 359'a yükseldi

    Memur, işçi milyonları ilgilendiriyor! Ücretsiz izin...

    Memur, işçi milyonları ilgilendiriyor! Ücretsiz izin...

    Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

    Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

    Koronavirüs ev ilanlarına sıçradı

    Koronavirüs ev ilanlarına sıçradı

    Sıradaki Haber