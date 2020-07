Doğrusal Denklem Nedir? Doğrusal Denklemler Konu Anlatımı

Doğrusal denklemler aynı zamanda birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler olarak da bilinmektedir.

Doğrusal Denklem Nedir?

Doğrusal denklem lineer denklem olarak da adlandırılmaktadır. Birinci dereceden denklem olarak bilinen sabit denklemlere doğrusal denklemler denilmektedir. Doğrusal ilişkiye ifade eden denklemlere denilmektedir. Doğrusal denklemlerde en az bir tane bilinmeyen olmak zorundadır.

Doğrusal Denklemler Konu Anlatımı

Doğrusal denklemde bir denklemin eşit iki tarafı aynı sayı ile toplanıp çıkarılabilir. Aynı sayı ile çarpılıp bölünebilir. Doğrusal denklemleri örnek ile daha iyi anlayabiliriz.

Örnek 1;

-2x+8=20+x örneğine bakacak olursak bu örnekte bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa toplamamız gerekmektedir. Bu denklemin çözüm şekli şu şekildedir;

-20+8 = x+2x ( aynı ifadeli olanları bir arada topladık. Kısaca bilinenler bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa getirdik. )

-12 = 3x

-4 =x

x değerinin bu örnekte -4 olduğunu bulduk.

Örnek 2;

İkinci örneğimizi inceledikten sonra doğrusal denklem konusunu pekiştirmek ve anlamak daha kolay olacaktır. -3(x-1) +5(2x+1) = 9 örneği de doğrusal denklem örneklerinden biridir. Bu örnekte de ilk örnekte olduğu gibi bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa toplanmaktadır. -3x+3 +10x+5=9

7x+8=9 olur. Eşitliğin iki tarafından da 8 çıkarırız. 7x = 1 ise burada x çarpımı olan terim öbür tarafa tam tersi olarak bölüm şeklinde geçer. X = 1/7 olur.

Aşağıda örnek olan doğrusal denklemleri bulunmaktadır.

- 3x+2y+=0 bu denklemde a değeri b değeri e c değeri bulunmalıdır. Sol taraftaki ilk değer a değeri yani a değeri bu noktada 3 olur. Ondan sonraki x'li ifade ise b değeridir. Yani b bu denklemde 2 olur. Son olarak olan ifade ise c değeri olur. C değeri bu denklemde 4 sayısına tekabül etmektedir.

Doğrusal denklemlerde katsayılar 0'a eşit olabilmektedir. 0 a eşit olan doğrusal denklemin örnekleri şu şekildedir;

- 3x+4=0

- y-1=0

Bir denklemde a değeri b değeri ve c değeri eğer 0'a eşitlenebiliyorsa bu denklem için bir doğrusal denklem denilebilir.