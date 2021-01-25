Doğum Günü Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Doğumgünü Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Dilimizde bazı kelimeler birleşik bazı kelimeler ayrı yazılmaktadır. Bu kelimeler çoğu kez karıştırılmaktadır. Bu karıştırılan kelimelerden birisi de doğum günü kelimesidir. Bu kelimenin doğru yazılışını TDK sözlüklerinden öğrenmek ise mümkündür.



Doğum Günü Nasıl Yazılır?



Dilimizde yazım hatalarının en çok yapıldığı kelimeler birleşik kelimelerdir. Türk Dil Kurumuna göre iki kelimede anlamını yitirip başka bir isim yerine kullanılıyor ise b sözcük bitişik yazılmalıdır. Fakat birleşme anında ismin anlamında herhangi bir değişme yok ise b sözcükler ayrı yazılır. Doğum günü kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı ayrı halde yazılmasıdır.



TDK'ya Göre Doğum Günü Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Bu kelime Türk Dil Kurumuna göre ayrı yanı doğum günü şeklinde yazılmalıdır. TDK'ya göre bu kelimenin doğru ve yanlış yazılışları ile ilgili örnekler şu şekildedir:



- Her sene 7 Ağustos'ta doğum günümü kutlarım: Doğru

- Bugün benim doğumgünüm : Yanlış