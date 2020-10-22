Doktora Kaç Yıl Sürüyor? 2020 Doktora Programları Ve Mezuniyet Şartları

Doktora yapmak yüksek lisans olup olmamasına bağlı şekilde değişkenlik yaratmaktadır. Aynı zamanda toplam süreye bağlı biçimde de belli başlı bazı farklılıkların olduğunu dile getirmek mümkün. Kariyer basamaklarını emin adımlarla çıkmak isteyen pek çok kişi için, mutlaka 2020 doktora programları mezuniyet şartlarını da öğrenmesi gerekmektedir.



Doktora Kaç Yıl Sürüyor?



Eğer normal toplam süre içerisinde doktora bitirilmek isteniyorsa, yüksek lisans sahibi olan kişiler 8 yarıyıl içerisinde bunu tamamlayabiliyor. Eğer lisans üzerinden doktora tamamlamak istenirse o zaman 10 yarıyıl bulunmaktadır.



Azami Toplam süre içerisinde ise yüksek lisansta olanlar için 12 yarıyıl ön plana çıkıyor. Yüksek lisansı bulunmayan kişiler ise 10 yarıyıl içerisinde doktorasını tamamlayabilmektedir.



Ayrıca başarısızlık durumunda da yeni belli bir süre kapsamında doktora uzayabilmektedir. Bu durum alınacak dersler ve tez ile beraber değişkenlik gösterebilir.



2020 Doktora Programları ve Mezuniyet Şartları



2020 doktora programları ve şartları belli standart koşullar altında ele alınır. Doktora programına başvurabilmek için en önemli husus lisans derecesine sahip olmaktır. Aynı zamanda yüksek lisans öğrencisi iken son yarıyılında bulunması gerekir. Bu doğrultuda adayların farklı programları katılım hakkı elde edebilmektedir. Tabii yüksek lisans ve lisans durumuna bağlı şekilde de farklı süreler altında doktora programına katılım göstermek mümkün.



Aynı zamanda doktora için kayıt yapılırken diğer mevcut kayıtların silinmesi gerekir. Ayrıca doktora programına bağlı olarak yabancı dil yeterliliği alınmalıdır. Bu durum 40 ile 60 arasında değişkenlik gösterir.