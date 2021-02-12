Doktora Nedir, Nasıl Yapılır? Doktora İle Yüksek Lisans Arasındaki Fark Nedir?

Doktora ve yüksek lisans kavramları akademik kavramlardır. Akademik literatürün terimleri olan doktora ve yüksek lisans arasındaki farkı anlayarak her iki kavramı öğrenmek ve tanımak kolay olacaktır.



Doktora Nedir? Nasıl Yapılır?



" Doctor" kelimesi Latince kökenli olup Fransızca kelime olan " Doctorat" ise "doktorluk rütbesi" manasına gelir. İngilizce' de karşılığı "PhD" dir. Akademik bir mertebe olan doktora nedir sorusunun cevabına gelince ( Türk Dil Kurumu ) TDK' ya göre şöyle tanımlanmaktadır: " Bir fakülte veya yüksekokulu bitirdikten sonra o bilim dalında sınav ve bilimsel bir eserle erişilen derece, basamaktır."

Yani doktora unvanı orijinal, özgün ve bağımsız bir araştırma sonucu sözlü olarak da savunulan ve başarı kazanılarak elde edilen akademik unvana verilen isimdir.

● Akademik kurallar her ülkede farklı şekilde uygulanmaktadır. Ülkemizde lisansüstü eğitim ve öğretim bir üst kurum tarafından düzenlenir ve yürütülür. Bu kurum YÖK' tür. Yani Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı.

● Doktora programına başvurabilmek için aranan bazı şartlar vardır. Bunlar öncelikle tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaktır.

● Daha sonra ALES sınavından başvurulan programın puan türüne göre 55 puandan düşük olmayacak şekilde bir puan almak. Bu puan ayrıca başvurulan bölüm için senatonun karar bağladığı puan kadar olmalıdır.

● Yabancı dil sınavından en az 55 puan almak zorunludur.

● Doktora yapmaya hak kazanan kişi doktora yeterlilik sınavına girer. Daha sonra tez önerisini sunarak tez döneminde tezini hazırlar. Doktoranın son aşaması olan tezin savunulması safhasıdır. Bu aşamayı da başarı ile bitiren kimseye komite tarafından doktora unvanı verilir.

Doktora İle Yüksek Lisans Arasındaki Farklar



Doktora ile yüksek lisans arasındaki en önemli fark; doktora sonrasında akademik bir unvan yani " doktora unvanı" na sahip olunur. Ancak tezli yüksek lisans başarı ile tamamlanmadan zaten doktora programına da başvuru yapılamaz.