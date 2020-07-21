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Â DolaÅŸÄ±m sistemi kalbin iÅŸleyiÅŸinde 7/24 kan pompalanma sÃ¼recinde sorunsuz olarak devam edebilmesi Ã§ok Ã¶nemlidir. CanlÄ±larÄ±n yaÅŸamlarÄ±nÄ± devam ettirebilmeleri iÃ§in almÄ±ÅŸ olduÄŸu oksijen veya besinlerin vÃ¼cut iÃ§erisinde madde sentezinde ve enerji Ã¼retimi iÃ§in kullanÄ±lÄ±r. Daha sonra bu atÄ±klarÄ±n dÄ±ÅŸarÄ± atÄ±labilmesi dolaÅŸÄ±m sistemi sayesinde olur.

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Â DolaÅŸÄ±m Sistemi Nedir?

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Â CanlÄ±lar yaÅŸamlarÄ±nÄ± devam ettirebilmeleri iÃ§in vÃ¼cuda besin, mineral ve oksijen alÄ±rlar. Bunlar vÃ¼cut iÃ§erisinde sentezlenir ve canlÄ±larÄ±n enerji Ã¼retimi amacÄ±yla kullanÄ±lÄ±r. YaÅŸamsal faaliyetler sonucunda oluÅŸan atÄ±k maddeler vÃ¼cuttan dÄ±ÅŸarÄ± atÄ±lÄ±r. VÃ¼cut iÃ§erisinde oluÅŸan tÃ¼m bu sistem dolaÅŸÄ±m sistemi ile oluÅŸmaktadÄ±r. VÃ¼cuttaki yapÄ± birimlerinde aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±kan amonyak ve karbondioksidin boÅŸaltÄ±m organlarÄ±na taÅŸÄ±nma gÃ¶revini yerine getiren sisteme dolaÅŸÄ±m sistemi denir.

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Â DolaÅŸÄ±m Sistemleri OrganlarÄ± GÃ¶revleri ve Ã–zellikleri Nelerdir?

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Â Ä°nsan vÃ¼cudunda dolaÅŸÄ±m sistemi organlarÄ± 3 baÅŸlÄ±k altÄ±nda toplanÄ±r. Bunlar kalp, damar ve kandÄ±r. DolaÅŸÄ±m sistemi organlarÄ±nÄ±n gÃ¶revleri ve Ã¶zellikleri ÅŸu ÅŸekilde aÃ§Ä±klanmaktadÄ±r.

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Â Kalp: VÃ¼cudun iÃ§erisinde gÃ¶ÄŸÃ¼s boÅŸluÄŸunda bulunmaktadÄ±r. Ä°ki akciÄŸer arasÄ±nda bulunan kalp bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ yumruk kadardÄ±r. YapÄ± bakÄ±mÄ±ndan kaslardan oluÅŸmaktadÄ±r. Kalbin gÃ¶revi vÃ¼cuda kan pompalanmasÄ±dÄ±r. Kalpten pompalanan kan vÃ¼cut iÃ§erisinde kÃ¼Ã§Ã¼k yapÄ±lara oksijen ve besin taÅŸÄ±nÄ±r.

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Â Kan DamarlarÄ±: VÃ¼cut iÃ§erisinde bulunan kan damarlarÄ± 3 Ã§eÅŸittir. Bunlar atardamarlar, toplardamarlar ve kÄ±lcal damarlardÄ±r. Atardamarlar pompalanan kanÄ± kalpten alarak vÃ¼cuda taÅŸÄ±r. KÄ±lcal damarlar toplardamar ve atardamar arasÄ±nda yer alÄ±r. Toplardamarlar ise kanÄ± kalbe ulaÅŸtÄ±rma gÃ¶revini yerine getirir.

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Â KanÄ±n YapÄ±sÄ±: Kan vÃ¼cuttaki damarlar iÃ§erisinde dolaÅŸan oksijen, besin ve tÃ¼m maddeleri kalpten alarak yapÄ± birimlerine ileten ve atÄ±klarÄ± boÅŸaltÄ±m sistemi elemanlarÄ±na ileten kÄ±rmÄ±zÄ± renkli sÄ±vÄ±dÄ±r. Ä°ki bÃ¶lÃ¼mden meydana gelir. Birincisi kan plazmasÄ±, ikincisi ise kan hÃ¼creleridir. Kan plazmasÄ±nÄ±n iÃ§erisinde su, karbonhidrat, mineral, protein ve atÄ±k maddeleri bulunur. Kan hÃ¼creleri ise alyuvarlar, akyuvarlar ve kan pulcuklarÄ±ndan oluÅŸmaktadÄ±r.

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Â DolaÅŸÄ±m sistemi vÃ¼cut iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir sistemdir. VÃ¼cutta gerekli gÃ¶revleri yerine getirmelidir. DolaÅŸÄ±m sisteminin 2 farklÄ± gÃ¶revi bulunmaktadÄ±r. DolaÅŸÄ±m sisteminin gÃ¶revleri ÅŸunlardÄ±r:

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Â - VÃ¼cut iÃ§erisinde bulunan tÃ¼m yapÄ±lara besin ve oksijeni gÃ¶tÃ¼rmek baÅŸlÄ±ca gÃ¶revidir.

Â - DiÄŸer bir gÃ¶revi ise vÃ¼cuttaki yapÄ± birimlerinde ortaya Ã§Ä±kan atÄ±k maddeleri ve karbondioksiti boÅŸaltÄ±m sistemi organlarÄ±na taÅŸÄ±maktÄ±r.

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