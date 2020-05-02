Donör Ne Demek? (Tdk) Donör Kan Ve Donör Olmak Ne Demektir?

TDK açısından kısaca, ‘Kemik iliği nakli konusunda hastaya kök hücre veren kişiye’ donör denmektedir. Oldukça hayati bir durum taşıyan bu nakil ile beraber hasta yaşamına sağlıklı şekilde devam etme imkânı elde etmektedir.



Donör Nedir? (TDK)



Donör kelimesi sağlıklı bir kişi üzerinden bir hastaya kök hücre nakli olarak dile getirmek mümkün. Bu nakil genelde ilik nakli üzerinden ele alınmaktadır. Birbirine uyum gösteren ve uyuşan ilik transferi kişiden kişiye aktarılarak hastanın hayati riski ortadan kaldırılır.



Donör Kan ve Donör Olmak Ne Demektir?



Donör kan kelimesi TDK açısından, ‘Kan hücrelerinin yapımını sağlayan ilik temel yapısı’ şeklinde ifade etmek mümkün. Özellikle lösemi hastaları için kök hücre tedavisi noktasında donör kan büyük öneme sahiptir.



Bu kelime ile beraber aynı zamanda donör olmak kelime grubu için TDK üzerinden, ‘Lösemi hastaları için donör (verici) olarak ilik bağışı yapan kişi’ şeklinde ifade edildiğini dile getirmek mümkün.



Özellikle ölümcül hastalığa sahip olan kişiler adına donör kelimesi büyük öneme sahiptir. Diğer ismiyle verici yani ilik transferini gerçekleştiren sağlıklı kişi adına bu kelime kullanılır. Böylece HLA uyumu ile beraber özellikle lösemi hastaları için bir umut ışığı olur.