Dorse Nedir Ve Damper Nedir? Dorse Fiyatları Neye Göre Belirlenir?

Tasarımına bağlı olarak birçok farklı boyut ve çeşide uygun şekilde dorse ile damper modelleri bulunmaktadır. Bu konuda damper ve dorse nedir sorusu merak ediliyor. Özellikle taşımacılık konusunda birçok farklı yükün güvenli biçimde transfer olmasına imkan sağlayan bu yapılar, oldukça yoğun bir şekilde kullanılır.

Dorse Nedir ve Damper Nedir?

Her ne kadar dorse ve damper modelleri aşağı yukarı birbirine benzerlik gösterse dahi, ayrı ayrı tanımlamalarına ele almak mümkün.

Dorse: Kısaca araçların arka bölümündeki kasalara dorse denir. Aynı zamanda Treyler olarak da bilinen dorseler, Türkiye'de daha çok bu isim üzerinden ifade edilir.

Damper: Genel olarak şantiyelere dökme malzemeler taşıyabilmek için, özel olarak tasarlanmış kamyon arkası kasalara damper denir. Özellikle zorla ve ağır yükleri taşıma noktasında damperler oldukça etkilidir.

Günümüzde birçok farklı tasarıma sahip olan ve değişik boyut üzerinden ele alınan dorse ve damperler, gerekli olan yüklerin güvenli şekilde ulaştırılması için yaygın kullanılıyor.

Dorse Fiyatları Neye Göre Belirlenir?

Dorse fiyatları genel olarak marka ve model ile beraber kullanım amacına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Aynı zamanda boyutları üzerinden ele alınmak suretiyle, dorse fiyatları ön plana çıkmaktadır. Tabii özellikle çeşitleri bakımından fonksiyonel yapıları ile değişkenlik gösterebiliyor.

- Konteyner kilitli modeller

- Çift dingil kaldırma modelleri

- Kılıç dorse tasarım

- Disk fren modeller

- Açık ya da kapalı kasa

Bu şekilde daha birçok farklı tasarım üzerinden ele alınmış farklı dorse ve damper modelleri bulunmaktadır. Bu yapılar altında değişkenlik gösteren çeşitler ise fiyatlarda farklılık oluşturur.