Drenaj Nedir, Ne İşe Yarar? Drenaj Nasıl Yapılır?

Pek çok kişi drenaj nedir sorusunu merak ediyor ve nerelerde kullanıldığını öğrenmeye çalışıyor. Özellikle birçok farklı yapı konusunda büyük bir öneme sahip olan drenaj, amaca göre farklı yerlerde değişik tasarımlar altında hazırlanabilmektedir.

Drenaj Nedir?

Arazi ya da değişik yapılarda fazla suyun birikmesini engellemek amaçlı, en hızlı biçimde suyu tahliye etme yöntemine drenaj denmektedir. Bu doğrultuda suyu tahliye etmek amaçlı yapılmış olan kazıya ise drenaj hattı ismi verilir. Tahliye işlemini gerçekleştirmek adına ise kullanılan sisteme tahliye borusu denir. Bu parçalar bir araya gelmek suretiyle drenajı oluşturarak bölgede suyun birikmesini engeller. Bu da arazi ve yapıların çok daha sağlıklı bir şekilde kullanılmasına imkan tanır.

Drenaj Ne İşe Yarar?

Drenaj birçok değişik yapı üzerinden ele alınır ve tasarlanır. Bu bağlamda drenaj hattı ve drenaj borusu ile beraber drenaj değişik parçalar üzerinden aşamalı biçimde hazırlanır. Böylece araziler ve yapıların değişik kısımlarında su birikmesi önlenir. Özellikle hava koşullarına karşı ya da herhangi bir acil durum söz konusu olduğunda, önemli oranda suyun birikmesi ve taşmasına engel olunur.

Drenaj Nasıl Yapılır?

Drenaj genel olarak yapıların bodrum katlarına uygulanır. Bu doğrultuda 2 metre derinlik ile beraber 50x50 cm boyutunda bir kuyu kazılır. Ardından kuyu yapımının tamamlanması ile beraber harç kullanımı gerçekleşmeden, moloz ve taş üzerinden drenaj hazırlanır. Daha sonra üzeri saç ve beton bir kapak ile beraber kapatılarak kullanılır hale gelir. Bu bağlamda otomatik çalışan su motoru ile beraber arazi ya da yapılarda güvenlik sağlanır.