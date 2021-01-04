Dudu İsminin Anlamı Nedir? Dudu Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Dudu ismine sahip nitelikte olan bayanlar sahip oldukları özellik bakımından genel olarak zorlukları yenmeyi bilen, düşünsel ve fiziksel olarak aktif olan, olayların içinde bulunmayı seven kişiler oldukları görülmektedir.



Dudu Ne Demek?



Dudu isminin kendi içinde birden fazla anlam bulundurmaktadır. Farsça bir isim olan Dudu isminin ilk anlamı Hanım olmaktadır. Aynı zamanda Dudu ismi Abla anlamını da taşımaktadır. Bir diğer anlamı olarak Dudu ismi Küçük kardeş anlamlarını taşımaktadır. Dudu isminin yaygın kullanılan bir kız ismi olmasında taşıdığı anlamların önemli bir yeri bulunuyor.



Dudu İsmi Kur'an’da Geçiyor mu?



Yeni çocuk sahibi olan ebeveynlerin yaşamları boyunca taşıyacak oldukları ismi seçmelerinde en önemli faktörlerin başında ismin Kuran’da geçip geçmediği konusu öne çıkıyor. Ebeveynlerin büyük çoğunluğu evlatlarına isim verirken öncelikle o isim Kuran’da geçiyor mu sorusunun cevabını araştırıyor.



Dudu ismi Kur'an-ı Kerim'de geçen bir isim değildir. Kur'an’da geçmeyen bir isim olması Dudu isminin çocuğa verilemeyeceği anlamına gelmemektedir. Çünkü bir ismin çocuğa verilmesinde ismin anlamının güzel olması şartı bulunmaktadır. Bu bakımdan Dudu kız bebeklere rahatlıkla verilebilir.