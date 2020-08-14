Dünya Çöl Bölgeleri Haritası: Dünyadaki Çöller, İsimleri Ve Özellikleri

Dünya üzerinde oldukça fazla alan kaplayan bölgelerden biri de çöllerdir. Hemen hemen her kıtada çöl alanları bulunmaktadır. Bazı çöller sıcak çöller olurken bazı çöller ise soğuk çöllerdir. Neredeyse hiç olmadığı Çöllerde yalnızca kaktüsgiller familyasına ait bitkiler bulunmaktadır.

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com



Dünya Çöl Bölgesi Haritası: Dünya Üzerinde Ki Çöller



Dünya üzerinde oldukça fazla çöl bulunmaktadır. Hemen hemen her kıtada bulunan Çöllerin büyüklükleri de değişmektedir.



- Antarktika Çölü 14.500.000 kilometrekare Antarktika'da bulunur.

- Sahara Çölü 7800000 kilometrekare Kuzey Afrika'da bulunur.

- Grönland 2166086 kilometrekare Kuzey Amerika'da bulunur.

- Libya Çölü 1 milyon 770 bin kilometrekare Libya Mısır Sudan topraklarında bulunur.

- Avustralya Büyük Çölü 1520000 bin kilometrekare Avustralya'da bulunur.

- Gobi Çölü 1500000 kilometrekare Çin Moğolistan da bulunur.

- Kalahari Çölü 750000 kilometre Namibya Güney Afrika'da bulunur.

- Rubülhalli Çölü; 700 bin kilometrede Suudi Arabistan'da bulunur.

- Patagonta Çölü 670000 kilometrekare Arjantin'de bulunur.

- Simpson Çölü 584000 kilometrekare Avustralya'da bulunur.

- Taklamakan Çölü 400000 kilometrekare çin'de bulunur.

- Suriye Çölü 330 bin kilometrekare Suriye'de bulunur.

- Büyük Victoria Çölü 320000 kilometrekare Avustralya'da bulunur.

- Sonora Çölü 311 bin kilometre klip Meksika'da bulunur. Dünyada bulunan Çöllerin başını çeken Çöller bunlardır.



Dünyadaki Çöller İsimleri Ve Özellikleri



Çöller sıcak ve soğuk çöller olarak iki kısma ayrılmaktadır. Çöl deyince birçok kişinin aklına sadece sıcak çöller gelmektedir. Ancak sıcak çöller yanında kutup bölgelerinde de çöl bulunmaktadır.

- Atacama Çölü: dünyanın en sıcak ve kurak çölü olarak bilinir. Kuzey içinde yer alır.

- Namib Çölü aşkını güneybatısında bulunan Namip Çölü Atlantik Okyanusu sıcak kuru ve çorak bir iklime sahiptir.

- Oymyakon Çölü Rusya'nın Kuzey doğusunda bulunur. Soğuk Kutup olarak bilinen vadide yer alır. - 50 derecelerde görülebilir.

- Sahra Çölü Kuzey Kutbu ve Antartika’dan sonra dünya üzerindeki en büyük 3. Çöl olarak kabul edilir. Dünyanın en büyük sıcak çölüdür. Afrika Kıtası'nın kuzeyinde yer alır.