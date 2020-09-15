Dünya Deprem Haritası: Dünyadaki Deprem Bölgeleri (Ülkeleri) Ve Merkez Üsleri

Dünya genelinde her yıl birçok kişinin hayatını kaybetmesine yol açan deprem konusu oldukça ilgi görmektedir. Bu nedenle dünya deprem haritası nedir? Dünyadaki deprem bölgeleri nerelerdir? Merkez üsleri hangileridir? Sorularının cevaplarını sizin için derledik.



Dünya Deprem Haritası



Dünya üzerinde her sene tahminen 500 bin deprem oluşuyor bizler bu depremlerin yalnızca beşte birini hissediyoruz. Tahmini olarak verdiği hasar sayısı ise 100’ü buluyor. Dünya’da depremlerin yüzde 80 kadar kısmını Pasifik Deprem Kuşağı meydana getirdiğinden ateş çemberi adı verilen kuşak oldukça riskli görünüyor.



Depremler, oluşum şekillerine göre tektonik, volkanik ve çöküntü olarak üç kategoride toplanıyor. Tektonik depremler; sarsıntısı, şiddeti ve büyüklüğü bakımından en yıkıcı deprem çeşididir. Yer kabuğunda oluşan fay kırıklarında meydana gelen hareketler depremi meydana getiriyor. Bu kırılmalar, aniden ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılması sonucu geçtikleri ortam ve yüzeyi sarsıyor.



Dünyadaki Deprem Bölgeleri (Ülkeleri) Ve Merkez Üsleri Nerelerdir?



Dünyadaki en yoğun tektonik deprem kuşağı, Pasifik Deprem Kuşağı yani ateş çemberinde meydana gelmektedir.



Merkez Üsleri



Aktif volkanların yüzde 75'ine sahip olan Büyük Okyanus Havzası çevresinde bulunan deprem kuşağı; “Pasifik Ateş Çemberi” adıyla anılmaktadır. Bu kuşak, Büyük Okyanus da bulunan Asya ve Amerika kıtaları etrafına komşu levha sınırları olarak gösteriliyor. temsil ediyor. 40 bin kilometre uzunluğunda bulunan kuşak, Şili'den başlamak suretiyle kuzeye doğru Güney Amerika kıyılarını, Orta Amerika’yı, Meksika’yı ve ABD’nin batı kıyılarını da içine alıyor. Ayrıca Alaska güneyi, Aleut Adaları, Japonya, Yeni Gine, Güney Pasifik Adaları Filipinler ve Yeni Zelanda da bu sınırlar içerisinde yer alıyor.



İkinci büyük deprem kuşağı ise; Endonezya’dan başlamak suretiyle Himalaya, Akdeniz ve Atlas Okyanusu’na kadar uzanıyor. İkinci büyük deprem kuşağı ise Alp-Himalaya Deprem Kuşağı adıyla biliniyor. Türkiye’nin de büyük bölümü bu deprem kuşağı içinde yer alıyor. GSHAP - Küresel Deprem Tehlikesi Değerlendirme Programı tarafından hazırlanan deprem haritasına göre Amerika ve Asya, yeryüzünde meydana gelen depremlerin %80’inin gerçekleştiği pasifik ateş çemberi kuşağında yer alıyor.