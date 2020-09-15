Dünya Milli Gelir Haritası: Ülkelere Göre Milli Gelir Sıralaması (Yüksekten Düşüğe)

GSMH - gayri safi milli hasıla – bir ülkenin nüfusuna GSMH’nin bölünmesi ile hesaplanmaktadır. Milli gelir ülke gücünü kişi başına düşen milli gelir ise ülke vatandaşının ortalama gelir düzeyin gösterdiğinden önemlidir. Bu bağlamda ülkelerin milli gelir sıralamasındaki yerini sizin için araştırdık.

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Kaynak: cografyaharita.com





Dünya Milli Gelir Haritası



Kişi başına düşen millî gelirin ölçümü ve ülkeler arası milli gelir önemli bu sayede ülkeleri ve o ülkelerde yaşayan kişilerin gelir düzeyleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Milli gelir karşılaştırmalarında genel ölçü dolar cinsi olarak kabul edilmiştir. Ülkelerin gayri safi yurt içi hasılası (GSYİH) yine o ülkenin nüfusuna bölünmek suretiyle elde edilir.



Dolar üzerinden GSYİH’yi kambiyo döviz kuruna bölmek suretiyle dolar cinsinden ve kişi başına düşen GSYİH bulunur. Nominal değerlerin, nüfusa bölünmesi ile kişi başına nominal GSYİH bulunur. Reel yani referans alınan yıla ait fiyatların GSYİH nüfusa bölünmesi ile de kişi başına reel GSYİH bulunur. Bu veriler ışığında; 2 milyon 200 bine yakın nüfusa sahip Katar, geçen yıla nazaran milli gelir düşüş göstermesine rağmen zirvedeki yerini bırakmadı. İkinciliği ise 81 bin 383 dolar ile Lüksemburg göğüsledi. Ülke gelirler düzeyleri ve kişilerin gelir düzeyleri hakkında bilgi vermek amacı ile ülkelere göre ise sıralamayı yazını devamında bulabilirsiniz.



Ülkelere Göre Milli Gelir Sıralaması (Yüksekten Düşüğe)

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Kaynak: cografyaharita.com

Katar

Ortalama kişi başı yıllık: 88,559 Dolar

Lüksemburg

Ortalama kişi başı yıllık: 81,383 Dolar

Norveç

Ortalama kişi başı yıllık: 52,013 Dolar

Brunei

Ortalama kişi başı yıllık: 48,892 Dolar

Birleşik Arap Emirlikleri

Ortalama kişi başı yıllık: 48,821 Dolar

ABD

Ortalama kişi başı yıllık: 47,284 Dolar

İsviçre

Ortalama kişi başı yıllık: 41,663 Dolar

Hollanda

Ortalama kişi başı yıllık: 40,765 Dolar

Avustralya

Ortalama kişi başı yıllık: 39,699 Dolar