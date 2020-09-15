Dünya Mısır Üretim Haritası: Dünyanın En Çok Mısır Üreten Ülkeleri Hangileridir?

2014 ve 2015 yılları arasında 1 milyar tonluk üretim ile rekor kırılan Mısır üretimi dünyada pek çok ülkede yetiştirilmektedir. Pek çok tahıl ürünü ile birlikte mısır ürününün de yetiştirilmesi ayrıca önem taşımaktadır.



Mısır Üretimi



Mısır tahıl ürünleri arasında önemli bir yere sahiptir. Dünyada en çok üretilen ikinci tahıl ürünü olmaktadır. Birinci sırada buğday yer alır iken ikinci sırada mısır gelmektedir. Mısır hem tahıl ürünü hem de un olarak kullanılabilen ve gıda endüstrisinde pek çok farklı alanda kendine yer bulabilen bir bitkidir. Yüzyıllardır insanlar tarafından kullanılan mısırın tarihine bakıldığında milattan önceki zamana dayandığı bilinmektedir. O zamandan bu zamana kadar gelmiş olan mısırın özellikleri ile pek çok yararı da bulunmaktadır.



Christof Kolomb'un Amerika’yı keşfetmesi ile önce Avrupa'ya, daha sonra ise tüm dünyaya yayılmıştır. Böylelikle tarihi açıdan mısırın Güney Amerika'da yetiştiğini söyleyebiliriz. Ayrıca mısır ülkemizde de üretilen bir tahıl ürünüdür. Ülkemize ilk Osmanlı Döneminde giriş yapmıştır. 1600 yıllarında Suriye'den İstanbul'a gelen mısır o günden bu yana hala üretilmektedir. Fakat ülkemizde ilk olarak mısır buğdayı olarak anılmaktaydı.



Dünyanın En Çok Mısır Üreten Ülkeleri Hangileridir?



Dünya üzerinde mısır üretimine bakıldığında en yüksek üretimin ABD'ye ait olduğunu görmekteyiz. Amerika Tarım Bakanlığının verilerine göre bir milyar ton üretim 2014 ile 2015 yılları arasında yapılmıştır. ABD'den sonra mısır üretimi en fazla Çin'de yapılmaktadır. ABD ile Çin ülkeleri dünya mısır üretiminin yarısından fazlasını karşıladığı da bilinmektedir. Bu iki ülkeden sonra ise üçüncü sırada Brezilya yer almaktadır. Brezilyadan sonra Avrupa Birliği ülkeleri dördüncü sırada en çok mısır üreten ülkeler olarak yer almıştır.



Avrupa Birliği ülkeleri 29 milyon ton, Arjantin 25,8 milyon ton, Ukrayna ise 23 milyon tonla dünya üzerinde mısır üretiminde başta gelen isimlerdir. Ardından Hindistan, Kanada ve Rusya mısır en çok mısır üreten ülkeleri takip etmektedir.

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Kaynak: cografyaharita.com