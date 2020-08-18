Dünya Muson Rüzgarları Haritası: Muson Rüzgarları Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Muson rüzgarlarının çıkış nedeni kara ve denizlerin farklı ısınma özelliklerine sahip olmasıdır. Basınç farklılığından dolan bu mevsimlik rüzgarlar Asya kıtasının genelinde görülür.



Muson Rüzgarları Nedir?



''Muson'' Arapça kökenli bir kelime olup mevsim anlamına gelir. Yeryüzünde en sık görülen devirli rüzgarlardan biridir.

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Kaynak: cografyaharita.com



Muson Rüzgarlarının Özellikleri Nelerdir?



Muson rüzgarlarının en belirgin özelliği orografik olmasıdır. Bir coğrafyadaki dağlar ve tepeler muson rüzgarlarının etkisini arttırıp azaltabilir. Muson yağışları da birçok coğrafi özelliğe bağlı olarak değiştiğinden düzensizdir. Bazı ülkelerde kuraklığa yol açarken, bazı bölgelerde ise aşırı yağışlar görülebilir. Hindistan, Çin ve Japonya gibi ülkelerin tamamında görülür. Savan iklimiyle birçok açıdan benzerlik taşır. Bu iklim türünden en büyük farkı ise yaz mevsiminde daha fazla yağış bırakmasıdır. Yükseklikle doğru orantılı olarak yağış miktarı artar.



Bu rüzgarların sık görüldüğü bitkilerde bitki örtüsü savandır. Yer yer orman ve maki gibi bitkilere de rastlanır. Muson rüzgarlarının görüldüğü ülkelerde en çok yetiştirilen ürünlerin başında pirinç gelir. Bunun nedeni pirincin sulu ortamlarda daha kolay yetiştirilmesidir.

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Kaynak: cografyaharita.com



Muson Çeşitleri:



Yeryüzünde farklı özelliklere sahip üç tip muson rüzgarı bulunmaktadır.



1- Japon Musonu:



Sadece Uzak Doğu bölgesinde görülen muson tipidir. Japonya dışında Çin'in kuzey kesimlerini ve Mançurya'yı etkisi altına alır.



2- Hint Musonu:



Kaynağı Hint okyanusu olduğu için bu ismi almıştır. En sık görülen ve en fazla yağış getiren muson tipidir. Çok fazla yağışa neden olduğu için Hindistan'ın ana geçim kaynağı olan tarımcılığa etkisi büyüktür. Ancak bazı zamanlar yağışlar günler boyunca şiddetini attırarak devam eder. Hint musonu özellikle kış mevsimde sel felaketlerine yol açabilmektedir.



3- Malezya Musonu:



Çim'in güney bölgesini ve Malezya'yı etkisi altına alan bu rüzgarlar geçtikleri yerlerin tamamına yakınında yağış bırakma özelliğine sahiptir. Yaz mevsiminde ise basınç değerlerine bağlı olarak rüzgar yön değiştirir. Bu nedenle Malezya musonu, bu mevsimde yağışa neden olmaz.