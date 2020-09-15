Dünya Okyanus Hendekleri Haritası: Okyanus Hendeği Nedir Ve Nasıl Oluşur?

Dünya çapında hendeklerin önemli bir kısmı Pasifik okyanusunda bulunmaktadır. Bu çukurlar oldukça derindir ve bazıların derinliği 10 bin metreden fazladır. Örneğin Mariana hendeğin deki Challenger çukuru 11 bin metreden fazla bir uzunluğa sahiptir. Bu doğrultuda dünya okyanuslarında en derin çukuru olarak da bilindiğini söylemek gerekir.



Okyanus Hendeği Nedir?



Okyanus hendeği aynı zamanda derin Okyanus çukurları olarak bilinmektedir. Binlerce kilometre uzunluğunda olan dar alanlardır. Özellikle okyanusların en derin kısımlarını oluştururlar. O yüzden bunlar için denizaltı vadeleri denir. Derin okyanus hendekleri okyanus tabanlarının çok küçük bir kısmını oluşturur. Ancak buna rağmen dünya çapında en önemli jeolojik olaylar içerisinde yer almaktadır. Özellikle bu levhalar deprem ve volkanik aktivitelerin meydana gelmesine sebebiyet verebiliyor. O yüzden Pasifik okyanusunda bulunan Challenger hendeği Ateş Çemberi olarak da bilinmektedir.



Okyanus Hendeği Nasıl Oluşur?



Okyanus hendeği iki okyanusyal kıtanın birbirine yaklaştığı alanlarda oluşmaktadır. Aynı zamanda kıta kabuğu ile beraber okyanus kabuğu arasında dalma batma ile oluşum göstermektedir. Özellikle en derin bölgelerde sıcaklık artışı yüksek olduğu için, deprem ile beraber volkanik patlamalar konusunda önemli bir tetikleyici olarak öne çıkmaktadır. İki farklı okyanusyal kıtanın bir araya gelmesi ile beraber çok yaklaştığında, hendekler oluşur ve derinlikleri oldukça fazladır.



Dünya Okyanus Hendekleri Haritası



Dünyanın birçok farklı bölgesinde Okyanus hendekleri bulunmaktadır. Oldukça derin ve dar bir yapıya sahip olan bu hendekler, okyanusların kesişme noktaları olarak da bilinir. Özellikle Pasifik okyanusunda Hendek çukurları çok daha fazla öne çıkmaktadır. Pasifik Okyanusu'nun değişik noktalarında farklı isimlerle adlandırılmış hendekler bulunur.



Aynı zamanda bu konuda özellikle Challenger ile beraber Mariana çukurları dünyanın en çok bilinen Okyanus hendekleri olarak değerlendirilirler. Günümüzde hala araştırması ve incelenmesi devam eden Okyanus hendekleri içerisinde yer almaktadır. Ayrıca dünyanın diğer bölgelerindeki hendeklerin de incelemesi devam etmektedir.

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com