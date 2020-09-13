Dünya Yağmur Ormanları Haritası: Ekvatoral Ve Tropikal Yağmur Ormanları Hakkında Bilgiler

Yağmur ormanları oldukça yüksek seviyede yağış olan ormanlardır. Yağmur ormanları fauna ve flora olarak çok fazla biyoçeşitliliğe sahiptir. Nemli, ılık ve yoğun ormanlardır. Yağmur ormanlarında bulunan bitki çeşitliliği içinde yer alan bitkiler yüzyıllardır tedavi amaçlı kullanılır. Dünyanın akciğerleri olarak anılırlar. Dünya üzerindeki hayvanların yüzde 70’i yağmur ormanlarında yaşamaktadır. İnsan hayatı için kritik öneme sahip ormanlardır.



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Kaynak: cografyaharita.com (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com



Ekvatoral Yağmur Ormanları



Ekvator çizgisinin çevresi boyunca yer alan ormanlardır. Daima yemyeşil renkteki ve geniş yapraklı ağaçlardan oluşur. Endonezya takımadaları, Amazon bölgesi, Hindistan, Brezilya doğu sahilleri, Karayip kıyıları ve Kamerun’da bulunur.

Dev boyutlara sahip ağaçları bulundurur.

Yaygın olarak ağaç altı bitkileriyle kaplılardır.

Yağış miktarı 2000 milimetreden fazladır.

Doğal afetlerde ciddi hasar alan bu ormanlar hızlıca kendisini yeniler.

Ortalama olarak yıllık sıcaklık 25 derecedir.

Çok sayıda canlı türünü barındırıp, çok sayıda besin sağlar.

Toprağın besleyiciliği düşüktür.

Tropikal Yağmur Ormanları



Tropikal yağmur ormanları tüm yıl boyunca sıcak ve yağışlı olması ile bu ismi almıştır. Ekvatorun 10 derece güney ve kuzeyinde yer alan tropikal yağmur ormanları biyoçeşitlilik açısından çok zengindir. Dünya üzerinde bulunan ormanların neredeyse yarısı kadarını tropikal ormanlar oluşturmaktadır. Yaşa alanlarına olan uzaklığı, fazla sıcak olması, bitki yapısının sık olması ve yerli işçilerin bulunamaması sebepleri ile uzun yıllar bakir kalan bu ormanlar son dönemde insan elinin değmesiyle tahribata uğramıştır.

Uzun boylu, geniş yapraklı ve daima yeşil kalan ağaçlar bulunur.

Ağaçların alt kısmında zengin bir orman altı bitki çeşitliliği bulunur.

Timsah, geyik, jaguar, puma, maymunlar, yılan, böcekler, leopar, yarasalar, jaguar, goril, kaplan ve orangutan gibi başlıca hayvanlar ile birlikte çok sayıda hayvan türünü bulundurur.

Ağaç yükseklikleri tropikal yağmur ormanlarında 50 ila 60 metreye kadar çıkmaktadır.