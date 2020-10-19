Dünyada Kaç Tane Ülke Vardır? 2020 Ülkelerin İsimleri Ve Başkentleri

Yüz ölçümü bakımından en büyük ülke olan Rusya, yaklaşık 18 milyon kilometrekarelik bir alana sahip. En büyük 2. ülke ise Kuzey Amerika kıtasında yer alan Kanada'dır. Kanada'nın yüz ölçümü 9.984.670 kilometrekaredir.



Dünyada Kaç Tane Ülke Vardır?



Dünyada Birleşmiş Milletlere kayıtlı 208 ülke bulunmaktadır. Asya ve Avrupa kıtalarının toplam ülke sayısı 117'dir. Afrika kıtasında ise toplam 58 ülke yer alıyor.



2020 Ülkelerin İsimleri ve Başkentleri



1- Avrupa Ülkelerinin İsimleri ve Başkentleri



Fransa - Paris

Almanya - Berlin

İspanya - Madrid

İtalya - Roma

Lüksemburg - Lüksemburg

Hollanda - Amsterdam

İsviçre - Bern

Belçika - Brüksel

Avusturya - Viyana

Rusya - Moskova

Slovakya - Bratislava

Romanya - Bükreş

Ukrayna - Kiev

Danimarka, Kopenhag

Estonya, Tallinn

Litvanya - Vilnius

Hırvatistan - Zagreb

Norveç - Olso

Finlandiya, Helsinki

İsveç, Stokholm

İzlanda, Reykjavik

Aravutluk - Tiran

Bosna Hersek - Saraybosna

Letonya - Riga

Andorra - Andorra La Vella

Karadağ, Podgorica

Makedonya, Üsküp

Yunanistan - Atina

Kuzey Kıbrıs - Lefkoşa

Abhazya - Sohum

Slovenya - Ljubljana

Sırbistan - Belgrad

San Marino - San Marino

Malta - Valetta

Kosova - Pristine

Abhazya - Sohum

Vatikan - Vatikan

Portekiz - Lizbon

Güney Osetya -Tshinvali

Bulgaristan - Sofya

Beyaz Rusya - Minsk

Çek Cumhuriyeti - Prag

Makedonya Üslüp

Man Adası - Douglas



2- Asya Kıtası Ülkeleri İsimleri ve Başkentleri



Türkiye - Ankara

Suriye - Şam

İran - Tahran

Afganistan - Kabil

Ermenistan - Erivan

Azerbaycan - Bakü

Japonya - Tokyo

Çin - Tibet

Hindistan - Yeni Delhi

Irak - Bağdat

Maldivler - Male

Pakistan - İslamabad

Moğolistan - Ulan Batur

Nepal - Katmandu

Suudi Arabistan - Riyad

Tayland - Bangkok

Ürdün - Amman

Gürcistan - Tiflis

İsrail - Kudüs

Lübnan - Beyrut

Vietnam - Hanoi

Kuzey Kore - Pyongang

Filipinler - Manila

Güney Kore - Seul

Birleşik Arap Emirlikleri - Abu Dabi

Malezya - Kuala Lumpur

Tayvan - Taipei

Katar - Doha

Kamboçya - Punom Pen



3- Amerika Kıtası Ülkeleri ve Başkentleri



Kanada - Ottawa

Brazilya - Brazil

ABD - Washington

Jamaika - Kingston

Meksika - Mexico

Granada - Saint Georges

Arjantin - Buenos Aires

Şili - Santiago

Uruguay - Caracas

Peru Lima



4- Afrika Kıtası Ülkeleri ve Başkentleri



Mısır - Kahire

Kenya - Nairobi

Fas - Rabat

Gana - Akra

Cezayir - Cezayir

Burkino Faso - Ouagadougou

Benin - Porto Novo

Gina - Conakry

Tunus - Tunus

Gana - Accra

Yeşilburun - Praia

Fildişi Sahilleri - Yamoussoukro



5- Avustralya Kıtası Ülkeleri ve Başkentleri



Avustralya - Kanberra

Marshall Adaları - Majuro

Fiji - Suva

Endonezya - Cakarta

Palau - Melekeok

Kiribati - Güney Tarava