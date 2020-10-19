Dünyada Kaç Tane Ülke Vardır? 2020 Ülkelerin İsimleri Ve Başkentleri
Dünyadaki ülke sayısı, gözlemci ülke statüsünde bulunan Vatikan ve Filistin de dahil olmak üzere 208'dir. Avrupa kıtasında 64, Asya kıtasında ise 53 ülke yer alıyor. Dünyada sınırları içerisinde ülke bulunmayan tek kıta ise Antarktika'dır. Dünyada kaç tane ülke var? Sizin için başkentleri ile birlikte listeledik.
Yüz ölçümü bakımından en büyük ülke olan Rusya, yaklaşık 18 milyon kilometrekarelik bir alana sahip. En büyük 2. ülke ise Kuzey Amerika kıtasında yer alan Kanada'dır. Kanada'nın yüz ölçümü 9.984.670 kilometrekaredir.
Dünyada Kaç Tane Ülke Vardır?
Dünyada Birleşmiş Milletlere kayıtlı 208 ülke bulunmaktadır. Asya ve Avrupa kıtalarının toplam ülke sayısı 117'dir. Afrika kıtasında ise toplam 58 ülke yer alıyor.
2020 Ülkelerin İsimleri ve Başkentleri
1- Avrupa Ülkelerinin İsimleri ve Başkentleri
Fransa - Paris
Almanya - Berlin
İspanya - Madrid
İtalya - Roma
Lüksemburg - Lüksemburg
Hollanda - Amsterdam
İsviçre - Bern
Belçika - Brüksel
Avusturya - Viyana
Rusya - Moskova
Slovakya - Bratislava
Romanya - Bükreş
Ukrayna - Kiev
Danimarka, Kopenhag
Estonya, Tallinn
Litvanya - Vilnius
Hırvatistan - Zagreb
Norveç - Olso
Finlandiya, Helsinki
İsveç, Stokholm
İzlanda, Reykjavik
Aravutluk - Tiran
Bosna Hersek - Saraybosna
Letonya - Riga
Andorra - Andorra La Vella
Karadağ, Podgorica
Makedonya, Üsküp
Yunanistan - Atina
Kuzey Kıbrıs - Lefkoşa
Abhazya - Sohum
Slovenya - Ljubljana
Sırbistan - Belgrad
San Marino - San Marino
Malta - Valetta
Kosova - Pristine
Abhazya - Sohum
Vatikan - Vatikan
Portekiz - Lizbon
Güney Osetya -Tshinvali
Bulgaristan - Sofya
Beyaz Rusya - Minsk
Çek Cumhuriyeti - Prag
Makedonya Üslüp
Man Adası - Douglas
2- Asya Kıtası Ülkeleri İsimleri ve Başkentleri
Türkiye - Ankara
Suriye - Şam
İran - Tahran
Afganistan - Kabil
Ermenistan - Erivan
Azerbaycan - Bakü
Japonya - Tokyo
Çin - Tibet
Hindistan - Yeni Delhi
Irak - Bağdat
Maldivler - Male
Pakistan - İslamabad
Moğolistan - Ulan Batur
Nepal - Katmandu
Suudi Arabistan - Riyad
Tayland - Bangkok
Ürdün - Amman
Gürcistan - Tiflis
İsrail - Kudüs
Lübnan - Beyrut
Vietnam - Hanoi
Kuzey Kore - Pyongang
Filipinler - Manila
Güney Kore - Seul
Birleşik Arap Emirlikleri - Abu Dabi
Malezya - Kuala Lumpur
Tayvan - Taipei
Katar - Doha
Kamboçya - Punom Pen
3- Amerika Kıtası Ülkeleri ve Başkentleri
Kanada - Ottawa
Brazilya - Brazil
ABD - Washington
Jamaika - Kingston
Meksika - Mexico
Granada - Saint Georges
Arjantin - Buenos Aires
Şili - Santiago
Uruguay - Caracas
Peru Lima
4- Afrika Kıtası Ülkeleri ve Başkentleri
Mısır - Kahire
Kenya - Nairobi
Fas - Rabat
Gana - Akra
Cezayir - Cezayir
Burkino Faso - Ouagadougou
Benin - Porto Novo
Gina - Conakry
Tunus - Tunus
Gana - Accra
Yeşilburun - Praia
Fildişi Sahilleri - Yamoussoukro
5- Avustralya Kıtası Ülkeleri ve Başkentleri
Avustralya - Kanberra
Marshall Adaları - Majuro
Fiji - Suva
Endonezya - Cakarta
Palau - Melekeok
Kiribati - Güney Tarava