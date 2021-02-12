Duruluk Nedir, Örnekleri Nelerdir? Duruluk İle Yalınlık Arasındaki Fark Nedir?

Berrak ile duru kelimeleri eş anlamlıdır. Ancak edebiyatta terim anlamında kullanılan duru sözcüğünün yerine berrak getirilemez. Örneğin: ''Berrak bir anlatım'' (Yanlış.) - Duru bir anlatım (Doğru)



Duruluk Nedir, Örnekleri Nelerdir?



Edebiyatta aynı anlama gelen sözcüklerin bir arada kullanılması ''anlatım bozukluğu'' olarak tanımlanır. Duruluk ise aynı manaya gelen kelimeleri bir cümle ya da metin içerisinde kullanmamak demektir.



Örnek Cümleler:



1- Aliye, saçları altın sarısı, gözleri masmavi olan bir genç kızdı.



Burada ''altın'' ve ''sarı'' kelimeleri sarı renginin tonunu belirtmek için kullanılmıştır. Vurgulu ifadeler ve duruluk aynı cümle içerisinde kullanılabilir.



2- Aliye saçları sarı, gözleri mavi olan sarışın bir kızdı.



Bu cümlede ise hem ''sarı'' hem de ''sarışın'' kelimesi kullanılmıştır. Saçları siyah ya da kahverengi olan biri sarışın olarak nitelendirilemez. Dolayısıyla sarı saç tamlaması ile sarışın kelimelerinin bir arada kullanılması yanlıştır.



Not: Aynı cümle içerisinde eş anlamlı kelimeler kullanmak da duruluk ilkesine aykırıdır.



Örnek Cümle:



Ne kadar boşboğaz bir insan, ağzında bakla ıslanmıyor.



Boşboğaz kelimesi ile Ağzında Bakla Islanmamak deyimi eş anlamlıdır.



Duruluk İle Yalınlık Arasındaki Fark Nedir?



Duruluk ile yalınlık ilkesi birbirine sıklıkla karıştırılan iki terimdir. Duruluk, gereksiz kelime kullanmamak demektir. Yalınlık ise, sade ve herkesin anlayabileceği bir dilde kaleme alınan eserleri tanımlamak için kullanılır. Yalın bir dille yazılmayan cümleler anlatım bozukluğuna neden olmaz.