Durum eki nedir? Durum eki almış zamir ve ad örnekleri

Farklı kurallar üzerinden isim ve zamir ile beraber durum ekleri kullanılır. Daha çok belirtmek ve nitelemek amaçlı olan bu kural, dil bilgisinin en önemli çeşitleri içerisinde yer almaktadır. Tek başına ya da cümle içerisinde kurulum imkanı ile herhangi bir durumu anlatmak amaçlı gündelik yaşamda da sıkça kullanılır.

Durum Eki Nedir?

Zamir ve adların cümledeki görevlerini belirtmek veya nitelemek amaçlı kullanılan ekleri durum eki denmektedir. Bu ekler aynı zamanda hal eki olarak da bilinir. Bu durum kurala bağlı olarak farklı ekler üzerinden gerçekleşir. Böylece zamir ve aldıkları ek ile beraber cümle içerisinde herhangi bir durumu daha etkin şekilde belirtmektedir.

- Belirtme durum eki,

- Yönelme durum eki,

- Kalma durum eki,

- Çıkma durum eki,

Bu dört kural içerisinde her bir durum eki farklı ekler almaktadır. Böylece değişik isim tamlaması kurulabilir ya da zamirler üzerinden belirtme gerçekleştirilebilir.

Durum Eki Almış Zamir ve Ad Örnekleri

Durum eki almış zamir ve ad örnekleri üzerinden bu konuyu daha etkin şekilde anlatmak mümkün. Cümleler üzerinde ayrı ayrı konular ele alınarak durum ekini pekiştirebilirsiniz.

Belirtme durum eki: (ı, i, u, ü)

‘’Arabayı bu sene aldım.’’

‘’Seni çok kötü gördüm.’’

‘’Dün onu şu köşede bekledim.’’

Görüldüğü üzere belirtme durum ekleri ile beraber isimler belli bir durumu göstermektedir.

Yönelme durum eki: (e, a)

‘’Senin ona yardım etmem mümkün değil.’’

‘’3 hafta sonra köye gideceğiz.’’

‘’Onun öğretmene karşı hiç saygısı yok.’’

Yönelme durum eki ile beraber burada yer veya kişi üzerine belirtme gerçekleşir.

Kalma durum eki: (de, da, te, ta)

‘’Saat beşte burada buluşalım.’’

‘’Anadolu'da gezilecek birçok farklı yer var.’’

Kullanılan bu ekler ile beraber yer ve zaman ile beraber mekan belirtme gerçekleşmektedir.

Çıkma durum eki: (den, dan, ten, tan)

‘’Bizden aldınız kitapları artık geri vermelisiniz.’’

‘’Sizden daha çok sevdiğim insanlar var.’’

‘’Çantasından kitap ile beraber birçok farklı defter çıktı.’’

Bütün bu durum eklerini değerlendirmek suretiyle siz de kendiniz değişik örnekler ele alabilirsiniz. Öylece dil bilgisinin en önemli konuları arasında yer alan durum eki konusunu daha iyi şekilde anlayabilirsiniz. İsim ya da zamir üzerinden yukarıdaki örnekler başka örnek çıkarmak için yeterli gelecektir. Genel olarak bu 4 kural üzerine kurulu olan durum ekleri, Türkçede bu gibi daha birçok değişik kelime üzerinden cümle kurulumu sağlamaktadır.