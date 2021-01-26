Düşe Kalka Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Düşekalka Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Düşe kalka kelimesi aslında ikilime türünde bir kelimedir. Bu kelime yazılırken çoğu kişi tarafından karıştırılmaktadır. O nedenle nasıl yazıldığı önem arz eder.



Düşe Kalka Nasıl Yazılır?



Düşe kalka kelimesi bir ikileme görevi görmektedir. Bu kelime ayrı şekilde yazılır. Düşe ayrı kala ayrı şekilde yazılır. Birleşik kelimelerden burada ayrılmaktadır. Aynı zamanda bu kelime cümle içinde nasıl yazıldığı da karıştırılmamalıdır.



TDK'ya Göre Düşe Kalka Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Düşe kalka kelimesi ayrı yazılan bir ikilemedir. Bu kelimenin doğru yazılış şekli ayrı ayrı yazılmalarıdır. Doğru yazılışına örnek cümle "Bu yoldan düşe kalka ilerleyerek kazanacağız. Yanlış yazılışına örnek ise " Bu yoldan düşekalka ilerlese de pes etmeden devam edeceğiz. " şeklinde olmaktadır.