Düzce Haritası: Düzce İlçeleri Nelerdir? Düzce İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Daha çok tarım ve hayvancılık ile beraber ormancılık üzerinden geçim kaynağı sağlayan Düzce, aynı zamanda sanayi açısından da gelişim göstermeye devam ediyor. Düzce merkezine bağlı olarak şehrin etrafına konumlanmış değişik ilçeleri bulunmaktadır. Aynı şekilde ilçeler üzerinden hem turistik amaçlı ziyaret gerçekleşmekte hem de tarım ve hayvancılık ile ormancılık geniş çaplı devam etmektedir.

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Kaynak: cografyaharita.com





Düzce Kaç İlçesi Vardır?



Düzce'nin toplamda 7 tane ilçesi yer almaktadır. İlçelerin dışında belediye olarak toplamda ise 10 Belediyesi bulunduğunu dile getirmek mümkün. İlçeler şehrin etrafında yer almakta ve şehri sarmaktadır. Aynı zamanda Düzce şehri idari yapı olarak 278 köy ve 114 mahalle üzerinde 2 belde ile oluşmaktadır. Şu an güncel verilere göre ise şehrin 7 tane ilçesi bulunuyor.



Düzce Nüfusu Ne Kadar?



Düzce'nin il nüfusuna bakıldığı zaman 392.166 kadar olduğunu dile getirmek mümkün. Şu an ele alınan güncel veriler doğrultusunda Düzce'nin nüfusunun 2020 yılı itibariyle yavaş yavaş 400 bine doğru yaklaştığını söylemek gerekir. Bu nüfusun %68,18 gibi önemli bir kesiminin şehir merkezinde yaşadığı söylenebilir. Geri kalan bölümler ise ilçeleri ile beraber farklı köylere yayılmış durumda.



Düzce İlçeleri Nelerdir?



Düzce il merkezi dışarıda tutulduğu zaman şehrin toplamda 7 tane ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçelerin isimleriniz şu şekilde sıralamak mümkün;



- Akçakoca

- Gölyaka

- Kaynaşlı

- Yığlıca

- Cumali

- Gümüşova

- Çilimli



Bu şehirler nüfus bakımından farklı miktara ve orana sahiptir. Fakat şehrin Önemli bir kısmını merkezde ikamet ettiğini söylemek gerekir. Tarihi yapısı ve doğal güzellikleri ile turistik açıdan önemli bir şehir olarak öne çıkan Düzce, aynı zamanda sanayi açısından da ülkenin en önemli şehirleri içerisinde bulunmaktadır. Ancak daha çok tarım ve hayvancılık ile ormancılık üzerinden geçim kaynağı öne çıkıyor.