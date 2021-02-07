Dyk Nedir? Dyk Kurs Başvurusu Nasıl Yapılır, Kimler Başvurabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde ele alınan DYK, öğrencilerin eğitimine katkı amaçlı ele alınan bir yapıdır. Bu yapı kapsamında internet üzerinden DYK nedir sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor.



DYK Nedir?



Uzun adıyla Destek ve Yerleştirme Kursu olarak bilinen DYK, Milli Eğitim'e bağlı olan özel ve resmi örgün eğitim kurumlarındaki öğrenciler için verilen bir kurstur. Her açıdan öğrencilere destek amaçlı kurulmuş olan bu kurs, ücretsiz bir şekilde bütün öğrenciler için sağlanıyor. Aynı zamanda devam zorunluluğu olmaması sayesinde, öğrenciler ne zaman isterse bu kurslara katılma şansı elde etmektedir.



DYK Kurs Başvurusu Nasıl Yapılır?



Destek ve Yerleştirme kursları Halk Eğitim Merkezi müdürlüklerince gerçekleştirilir. Bu doğrultuda il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine bağlı olarak, halk eğitim merkezleri üzerinden yapılan bir eğitimdir. Öğrenciler bu kuruluşlar üzerinden başvuru yapmak suretiyle kurslara katılma hakkı elde edebiliyor. Böylece farklı amaçları altında gerçekleştirilecek eğitimler, öğrencilerin etkin bir şekilde istenilen seviyeye gelmesine imkan tanır.



DYK Kursuna Kimler Başvurabilir?



Destek ve Yerleştirme kursu açısından en çok merak edilen konular içerisinde kimlerin başvuracağı geliyor.



- Örgün ya da yaygın ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir.

- Özel Eğitim Meslek lisesi mezunları başvurabilir.

- Açıköğretim ortaokul öğrencileri

- Özel eğitim Ortaokulu öğrencileri (Görme ve işitme engelli, ortopedik, hafif düzeyde zihinsel engelli)

- İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri



Genel olarak bu öğrenciler kurslara katılım hakkı elde ederek diledikleri zaman eğitim alabilirler.