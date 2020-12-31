E İle Eşya İsimleri: E Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

E harfi ile başlayan birçok eşya ismi bulunmaktadır. Örnek olarak elbise, elbise askısı verilebilir.



E ile Eşya İsimleri: E Harfi ile Başlayan Eşyalar Nelerdir?



Eşyalar günümüzde cansız varlıklar olarak yer etmişlerdir. Hayatı kolaylaştırıcı bir etkileri bulunur. Her birinin dünya üzerinde yaptığı iş, verdiği yarar değişiklik göstermektedir. Her biri farklı harf ile de başlıyor olabilir. Bunların içinde e harfi ile başlayan eşya isimleri de bulunmaktadır.



E harfi ile başlayan eşyalara birçok örnek vardır. Etek, elbise e harfi ile başlayan eşyalardır. Etek ve elbise benzer işlevlere sahiptir. İkisi de giysi işlevi görürler. Elbise askısı elbiselerin asıldığı aleti belirtir. Emniyet kemeri arabada yolculuk yaparken herhangi bir kaza durumunda bizim korunmamızı sağlayan bir alet işlevi görür. Eşarp kadınların başlarını örtmek amacı ile takındıkları dini bir sembol ve giysi olarak bilinmektedir.



E ile Eşya İsimleri

Emniyet Kemeri

Emzik

Elbise

Ev süpürgesi

Eşarp

Ekmek sepeti

Eczane Dolabı

Etek

Ev

Elektronik Gitar

Eldiven

Elektrik süpürgesi