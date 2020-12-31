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    HaberlerEğitim Haberleri E İle Eşya İsimleri: E Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?
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    31.12.2020 - 07:34 |

    E İle Eşya İsimleri: E Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    Eşyalar günlük hayatta insanların yaşamını kolaylaştırıcı büyük bir faktöre sahiptirler. Özellikle günümüzde teknolojinin ilerlemesi ve gelişmişlik düzeyinin artması ile eşya sayısı ve çeşidinde de büyük bir artış yaşanmıştır. Birçok farklı harf ile başlayan isimli eşyalar bulunur. E ile eşya isimleri: E harfi ile başlayan eşyalar nelerdir? Bu soruların cevaplarını ve bu sorular ile ilgili bilgileri detayları ile derledik.

    E İle Eşya İsimleri: E Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    E harfi ile başlayan birçok eşya ismi bulunmaktadır. Örnek olarak elbise, elbise askısı verilebilir.

    E ile Eşya İsimleri: E Harfi ile Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    Eşyalar günümüzde cansız varlıklar olarak yer etmişlerdir. Hayatı kolaylaştırıcı bir etkileri bulunur. Her birinin dünya üzerinde yaptığı iş, verdiği yarar değişiklik göstermektedir. Her biri farklı harf ile de başlıyor olabilir. Bunların içinde e harfi ile başlayan eşya isimleri de bulunmaktadır.

    E harfi ile başlayan eşyalara birçok örnek vardır. Etek, elbise e harfi ile başlayan eşyalardır. Etek ve elbise benzer işlevlere sahiptir. İkisi de giysi işlevi görürler. Elbise askısı elbiselerin asıldığı aleti belirtir. Emniyet kemeri arabada yolculuk yaparken herhangi bir kaza durumunda bizim korunmamızı sağlayan bir alet işlevi görür. Eşarp kadınların başlarını örtmek amacı ile takındıkları dini bir sembol ve giysi olarak bilinmektedir.

    E ile Eşya İsimleri

    Emniyet Kemeri

    Emzik

    Elbise

    Ev süpürgesi

    Eşarp

    Ekmek sepeti

    Eczane Dolabı

    Etek

    Ev

    Elektronik Gitar

    Eldiven

    Elektrik süpürgesi

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