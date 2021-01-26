Berru İsminin Anlamı Nedir? Berru Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Ber kelimesinin Arap dilindeki aslı “berr” şeklindedir. Ber kelimesi, aynı zamanda el-Berr biçiminde Allah Teâlâ’nın isimleri arasındadır. Arapça dilinde kelimeler cümle içindeki mevcut görevine göre üstün, esre veya ötre ile hareketlenmektedir. Berr kelimesinin harekesinin üstün olması durumunda Berre-Berra, esre olması durumunda Berri, ötre olması durumunda ise Berru şeklinde okunur. Harekelerinin değişmesine rağmen, her üç halde de anlam değişikliği söz konusu olmaz. Dolayısıyla Berre/Berra için ifade edilenler Berri yahut Berru için de geçerli olmaktadır.

Berru Ne Demek?

Berru isminin dört farklı şekilde tanımlanmakta olan anlamının varlığı söz konusudur. Berru isminin ilk anlamı "İlk Yağan Kar" demektir. Bu ismin ikinci anlamı "İyilik eden, çok cömert ve lütuf sahibi olan" Allah’ın 99. isminden biri (Berr)dir.

Berru isminin üçüncü anlamı; " İyilik eden, iyiliği ve mükâfâtı çok olan, sözünü yerine getiren" anlamına gelir. Dördüncü ve son anlamı ise "Gümüş rengi" demektir. Bu ismin bebeklere verilmesinde Berru isminin içerdiği anlamın çok büyük bir etkisinin varlığı söz konusu durumdadır.

Berru İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Berru ismi Kur'an’da geçiyor mu sorusunun yanıtı; Evet geçiyor şeklindedir. Berru ismi Kuran-i kerimdeki Tur suresinin 28. ayette geçmektedir. İsmin Kur'an’da geçiyor olması, bebeklere en fazla verilen isim olmasında önemli bir etkiye sahip durumdadır. Türkiye genelinde Berru ismine sahip durumda olan 1.282 kişinin varlığı söz konusu olmaktadır.