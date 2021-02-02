E-Posta Nedir, Ne İşe Yarar? Ücretsiz E-Posta Adresi Nasıl Alınır Ve Nasıl Kullanılır?

E-postaların genel kullanım alanları resmi yazışmalar olup şirketlerin kullanıcılarla veya diğer şirketler ile olan iletişimini hızlandırmayı amaçlar. Oldukça hızlı ve verimli çalışan iletişim kanalları oldukları için e-posta otomatik sistemlerde de yaygın olarak tercih edilir. Özellikle büyük servis sağlayıcıları, çeşitli platformlar ve uygulamalar kullanıcılarla e-posta kanalı ile iletişime geçer.



E-posta Nedir, Ne İşe Yarar?



E posta nedir sorusunun en iyi cevabı dijital mektup olup anlık olarak edilebilen mesajlar anlamına gelir. İnternetin bağlı olduğu her türlü cihazdan kolaylıkla görüntülenebilen e-posta zamanlardan ve kaynaktan tasarruf imkanı oluşturur. E-postaların temel amacı işgücünü hafifletmek olduğu için büyük servis sağlayıcıları tarafından aktif olarak kullanılır. Özellikle Google, Apple, Microsoft ve Yandex her kullanıcının ihtiyacını karşılayabilmek için müşteri servisleri oluşturmak yerine çeşitli sorunlara otomatik e-postalara ile cevap verir. Gelişen teknoloji ile birçok yeni kullanım alanı kazanan e-postalar çeşitli platformlara üye olma, avantajlarından faydalanma ve onlarla iletişime geçebilmek için gerekli olan kanaldır.



Ücretsiz E-posta Adresi Nasıl Alınır Ve Nasıl Kullanılır?



Günümüzde servis sağlayıcıların neredeyse hepsini kullanıcılara ücretsiz e-posta adresi alma imkanı verir. Belirli bir sayıya kadar ücretsiz olan e-posta alma bazı durumlarda çoklu ya da özel isimli alımlarla birlikte ücretli hale gelebilir.



Ücretsiz e-posta alabilmek için tercih edebileceğiniz ilk yöntem akıllı cihazlardır. Bunun için telefonunuzdaki mail uygulamasına giriş yapmak yeterli olacaktır. Çeşitli işletim sistemlerine sahip markadaki telefonlarda farklılık göstermekle birlikte birden çok e-posta alabileceğiniz kanal bulunur. Bunlardan ilki Gmail olup Google’ın sağlamış olduğu ücretsiz servistir. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra kaydol seçeneğine tıklayıp ücretsiz e-posta adresinizi edinebilirsiniz.



Apple telefonlarda İcloud uygulamasını ziyaret ederek ücretsiz e-posta adresi oluşturabilirsiniz. Android cihazlarda ise Microsoft aracılığıyla Outlook mail adresine sahip olabilirsiniz. Eğer bilgisayarınızı kullanarak ücretsiz e-posta adresi almak istiyorsanız yapmanız gereken şey arama motorunu ziyaret edip “e-posta kaydol” araması yapmak olacaktır.



Sonrasında Yandex, Gmail, Outlook ve iCloud gibi servisleri kullanarak ücretsiz mail adresi oluşturabilirsiniz. Telefonunuzda bulunan ve kurulu halde gelen uygulamalar sayesinde oluşturduğunuz mail adresini kolaylıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca bilgisayarda bulunan uygulamalar ve resmi internet siteleri vasıtasıyla dilediğiniz servisin mail adresini kullanabilirsiniz.