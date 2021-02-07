E-Yds Nedir, Nasıl Başvuru Yapılır? E-Yds Sınavına Kimler Girebilir?

YDS ne demek birçok kişi bunun cevabını bilir. Ancak aynı zamanda son dönemlerde E-YDS nedir sorusu öne çıkmış durumda. YDS ile aynı olup olmadığı veya bir farkı var mı internet üzerinden bilgi alınmaya çalışılıyor.



E-YDS Nedir?



YDS uzun açılımı ile yabancı dil sınavı olarak bilinir. E-YDS ise bunun bilgisayar ortamında yapılan versiyonudur. Yeni uygulanmaya başlanan bir sistem olması ile beraber, ileriki dönemlerde büyük kolaylık sağlayacak gibi görünüyor. Ankara ve İstanbul'daki binalarda yapılacak olan bu sınav, bilgisayar ortamında gerçekleşmekte ve sorular dijital ortam üzerinden çözülmektedir.



E-YDS Nasıl Başvuru Yapılır?



Bilgisayar ortamına aktarılan YDS Sınavı ile beraber, birçok katılımcının aklında sorular bilirdi. Bu sorulardan biri olarak ise elbette nasıl başvuru yapılacağı ve nasıl gerçekleşeceğidir. Ücretli olarak gerçekleştirilen bu sınav için 130 TL gibi bir ödeme yapılması gerekir. Daha sonra ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden giriş yapılmak suretiyle, alınan dekont üzerinden gerekli başvurular tamamlanabilir. Mutlaka bu işlem tamamlandıktan sonra başvuru belgesinin bir çıktı olarak alınması büyük öneme sahiptir. Şifresi olmayan katılımcılar ise ÖSYM merkezleri bünyesinde başvuruyu tamamlayabilir.



E-YDS Sınavına Kimler Girebilir?



Amaca bağlı olarak YDS sınavına girmek isteyen pek çok katılımcı bu sınava başvuru yapabilir.



- Doçent

- Doktora

- Sanatta yeterlilik adayları

- Yüksek lisans programları

- Lisans programlarının son sınıfında ya da son sınıfından bir önceki sınıflarda okuyan öğrenciler



Genel olarak bu amaçlar altında e YDS başvurusu yapmak suretiyle, belirlenmiş olan binalar nezdinde sınava giriş yapılabilir.