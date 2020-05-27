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    HaberlerEğitim Haberleri EBA, 2 milyarı aşkın tıklandı
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    27.05.2020 - 07:00 |

    EBA, 2 milyarı aşkın tıklandı

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine göre, uzaktan eğitimin adresi Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) ait web sitesinin tıklanma sayısı, 2 milyarı geçti. MEB tarafından Twitter’dan 23 Mart-22 Mayıs’taki sayılarla uzaktan eğitim verileri paylaşıldı.

    EBA, 2 milyarı aşkın tıklandı

    Buna göre, tıklanma sayısı 2 milyar 83 milyon 39 bin 353’e ulaşan ‘http://www.eba.gov.tr’, Türkiye’de en çok ziyaret edilen 11. web sitesi, dünyada ise en çok ziyaret edilen 6. eğitim web sitesi oldu. EBA’nın mobil uygulamasını cep telefonlarına indirenlerin sayısı da 18,5 milyona yükseldi. l DHA

    Martıların yemek kavgasıBostancı'da sokaklara bırakılan kedi mamaları, martıların kavgasına sebep oluyor. Birçok noktada vatandaşın bıraktığı ekmek atıklarını, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle bırakılmaması özellikle martıları, kedi mamalarına mecbur kıldı.
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