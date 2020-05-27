EBA, 2 milyarı aşkın tıklandı

Buna göre, tıklanma sayısı 2 milyar 83 milyon 39 bin 353’e ulaşan ‘http://www.eba.gov.tr’, Türkiye’de en çok ziyaret edilen 11. web sitesi, dünyada ise en çok ziyaret edilen 6. eğitim web sitesi oldu. EBA’nın mobil uygulamasını cep telefonlarına indirenlerin sayısı da 18,5 milyona yükseldi. l DHA