Edanur İsminin Anlamı Nedir? Edanur Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Edanur Eda ile Nur isimlerini bir araya gelmesi üzenin oluşturulmuş güzel bir isimdir. Aynı zamanda bütünleştirilmiş ve bir araya gelmiş bu ismi ayrı bir anlamı vardır. Kökeni Arapça olan bu isim Türkçede de yaygın şekilde kullanılır. Özellikle iki isim bile bir araya gelerek hazırlandığı için tek başına kullanılması daha doğrudur.



Edanur Ne Demek?



Edanur birden fazla anlamı ile öne çıkan ve son dönemlerin en beğenilen isimlerinden biridir. Bu sebepten dolayı Edanur isminin anlamı internet üzerinden de birçok ailenin araştırdığı adlar içerisinde geliyor.



- Işık saçan nazlı kız

- Güzel davranışları ve hareketleri ile etrafına ışık saçan



Böylesi güzel ve anlamda manaları ile beraber günümüzde kız çocuklar için değerlendirilen güzel isimlerden biridir. Sunduğu anlamlarının yanı sıra özellikle tonlaması ve naifliği eşliğinde kulağa oldukça hoş gelen bir isim olarak öne çıkıyor.



Edanur İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Anne ve babaları merak ettiği konular içerisinde Edanur isminin Kur'an'da geçip geçmediği gelir. Buna göre minik yavruları için Edanur ismini kullanmak isteyen aileler adına, Edanur adının Kur'an'da geçtiğini söylemek gerekir.