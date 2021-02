Edep Nedir? Din Kültüründe Edep Ve Adabın Önemi Nedir?

Edep, toplum töre ve kurallarına göre uygun şekilde davranma şeklidir.



Edep Nedir?



İnsanlar gündelik hayatta bazı kelimelerin tam anlamını bilemeyebiliyor. Bazen de bazı kelimelerin anlamlarını yanlış bilerek kullanabiliyor. Tüm kelimelerin anlamları iyi şekilde bilinerek kullanılmalıdır. Kötü bir anlama sahip bir kelimeyi, bilinçsizce karşımızdaki insana kullanabiliriz. Bu sebepten dolayı her kelimenin anlamının bilinmesi toplumsal davranış için çok önemlidir. Edep bu davranışlarından biridir.



Toplumda belirlenen terbiye kuralları edep olarak adlandırılır. Edepli olmak, insanların terbiyeli olmasını gösterir. Toplumda daha iyi ilerleme kaydedilebilmesi için, insanların edepli bir şekilde konuşması gerekir.



Edepli konuşmak, karşıdaki insana kibar bir yaklaşım uygulamaktır. Edep herkeste bulunması gereken bir özelliktir. İnsanlar bazen konuşma tarzıyla edep kurallarını bozabiliyor. Bu durum karşıdaki insanı her zaman rahatsız eder ve kötü hissettirir. O yüzden dolayı edep bir toplum için çok önemlidir. Din Kültürü derslerinde bu konu detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.



Din Kültüründe Edep ve Adabın Önemi Nedir?



Edebin hem toplumda hem de dinde önemi oldukça büyüktür. Toplumun her zaman belirlenen kurallara uyarak yaşaması gerekir. Her birey birbirlerine belirli kurallar çerçevesi içerisinde yaklaşmalıdır. Edep bu kurallardan sadece biridir. Edep ve adap bir toplum için çok büyük bir önem taşır. Toplumda bulunan edep ve adap eksikliği, toplumun her zaman geri kalmasını ve hiç bir sorunun çözülmemesinde etkili olacaktır. Edep bir toplumun gelişmesi için çok önemli bir faktördür.