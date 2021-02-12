Eds Nedir, Ne İşe Yarar? Trafik Eds Ceza Sistemi Nasıl Çalışır?

Tamamen teknoloji destekli bir sistem olan EDS'nin en önemli özelliklerinden bir diğeri akıllı telefonlara entegre edilebilmesidir. Bu sayede ceza yiyen sürücüler ceza kayıtlarını internet üzerinden takip edebilirler.



EDS Nedir ve Ne İşe Yarar?



Elektronik denetleme sistemi hız ihlali yapan araçların tespiti için kullanılıyor. Mobese kameralar ile birlikte çalışan bu sistem kırmızı ışıkta geçen araçları da tespit ediyor.



EDS sistemi merkezi bir sistemden yönetilmektedir. Tüm fotoğraflar ve veriler bu merkezde arşivleniyor. Arşivler, yapılan itirazlar sonucu çıkartılıp incelenebilir.



EDS sistemi trafikte yapılan ihlaller konusunda caydırıcıdır. Bu sayede sürücüler hız sınırlarını aşmamakta ve olası kazalar önlenmektedir. Sistemin en büyük artılarından biri de yayaların can güvenliğini sağlıyor olmasıdır. Teknoloji destekli elektronik denetleme sistemi beyaz ışık teknolojisiyle çalışmaktadır. Bu özellik sayesinde gece karanlığında bile net görüntü elde etmek ve plaka tespiti yapmak mümkündür.



Trafik EDS Ceza Sistemi Nasıl Çalışır?



Elektronik denetleme sistemi, birçok Avrupa ülkesinden sonra Türkiye'de de uygulanmaya başladı.



Hız ihlali yapan ve kırmızı ışıkta geçen arabaların fotoğrafı çekilir. Daha sonra plaka üzerinden adres tespiti yapılır. Cezalar fotoğrafı ile birlikte araç sahiplerinin adresine gönderilir.



2021 yılı itibariyle hem kırmızı ışık ihlaline hem de hız cezasına zam yapıldı. Bununla birlikte 2 hafta içerisinde ödenen borçlarda %25 indirime gidiliyor. Ceza kayıtları e-devlet üzerinden ve akıllı telefonlara indirilen mobil uygulamalardan takip edilir.