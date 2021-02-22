Efdal Ne Demek? Din Kültüründe Efdal Olan Kelimesi Ne Anlama Gelir?

Efdal kelimesi daha çok kuranı kerimde geçen bir yazıt olarak bilinmektedir. Özellikle bazı metinlerin tam anlamının bulunması için efdal kelimesi anahtar sözcük olarak yer alabilmektedir.



Efdal Ne Demek?



Efdal kelime anlamı olarak erdemli birey anlamına gelmektedir. Genellikle bahsedilen efdal kelimesinin anlamı yeğ tutulmak veya tercih edilmek anlamlarında da kullanılmaktadır. Ayrıca bireyler günlük yaşamda efdal kelimesini tercihe şayan tutulan kimse için kullanılmaktadır.



Din Kültüründe Efdal Olan Kelimesi Ne Anlama Gelir?



Din kültür ve ahlak bilgisi derslerinde sık sık efdal olan kelimesi kullanılmaktadır. Bu kelimenin kısaca anlamı faziletli temiz kişi anlamıma gelebilmektedir. Bağlama göre efdal olan demek tercih edilen iyi kişi anlamına da gelmektedir.