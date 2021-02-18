Efehan İsminin Anlamı Nedir? Efehan Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Efehan isminin kökeni hem Arapça hem de Farsçaya uzanır. Kelime anlamı itibariyle ve ayrıca isim üzerinden her iki dilde de kullanılmış bir addır. Günümüzde ise özellikle Türkçede erkek çocuklar için güzel bir isim olarak öne çıkıyor. Oldukça görkemli ve heybetli bir telaffuz ve yapı sunduğunu söylemek mümkündür.



Efehan Ne Demek?



Çocukları için bu güzel ismi kullanmak isteyen birçok ebeveyn, Efehan isminin ne anlama geldiğini öğrenmeye çalışıyor.



- Feraha kavuşan

- Kurtulan



Sunduğu güzel anlamları ile beraber bir erkek çocuğu için kullanılabilecek en güzel isimler içerisinde yer almaktadır. Efehan ismi aynı zamanda oldukça görkemli ve etkili bir telaffuz sunuyor. Diğer taraftan hem Efe hem de Han kelimelerini taşıdığı içinde sevilen tarihi isimlerden biridir.



Efehan İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Efehan isminin Kur'an'da geçip geçmediği bir başka merak konusudur. Efehan adı Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Güzel bir anlama sahip olması ve aynı güzelliğe sahip okunuşu üzerinden, kullanılabilecek en güzel isimlerden biridir. Erkek çocuğunuz için hala bir isim karar aşamasında iseniz, listeye ekleyebileceğiniz isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Genel olarak iki farklı kelimeden oluştuğu için tek başına kullanmak daha doğru olur.