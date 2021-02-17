Efna İsminin Anlamı Nedir? Efna Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Efna kökeni Arapça olan ve Türkçede kullanılabilen güzel isimler içerisinde geliyor. Özellikle evrensel bir anlamı olması ile beraber, özgün bir isim arayanların tercih edeceği adlardan biridir. Erkek çocuklar için özel bir isim olarak öne çıkıyor.



Efna Ne Demek?



Efna ismi ‘Türler ya da çeşitler’ şeklinde bir karşılık buluyor. Dünya çapındaki farklı türleri ve çeşitleri tek bir çatı altında toplayan isim olarak da nitelemek mümkün. Bu yönüyle hem okunuşu hem de anlamı ile beraber özgün bir isim olarak dikkatleri üzerine toplamış durumda Son zamanlarda Türkiye'de sevilen ve araştırılan bir isim olmasıyla beraber, tek başına veya başka isimler üzerinden de kullanabilirsiniz.



Efna İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Kökeni Arapça olması ile beraber Efna isminin Kur'an'da geçip geçmediği merak edilen diğer bir konudur. Efna ismi Kur'an'da geçmez. Oldukça eski ve köklü bir tarihi olması ile beraber, daha çok özgün bir isim arayanların tercih edeceği adlardan biridir. Güzel bir okunuş sunmasının yanı sıra aynı güzelliğe sahip anlam ifade ettiğini dile getirmek mümkün. Listede yer alacak ve erkek çocuklar için kullanılacak etkili isimlerinden biridir.