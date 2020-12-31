Efnan İsminin Anlamı Nedir? Efnan Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Efnan ismi kız bebeklere verilen isimlerden birisi olmaktadır. İsmin kökenleri ise Arapçadan gelmektedir. Şu anda ülkemizde bu ismi kullanan kadın sayısı 1274 olurken, son bir yıl içerisinde kızlarına bu ismi veren ailelerin sayısı ise 25 olmaktadır.



Efnan İsminin Anlamı Nedir?



Efnan isminin Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunana anlamı, türler veya çeşitler olmaktadır. İsmin diğer anlamalarından bir diğeri ise kulaktan kulağa yayılan öykü olmaktadır. Ayrıca efnan isminin anlamlarının içerisinde cennetteki güzel ağaçlar ve cennette bulunan güzel gözlü kız da bulunmaktadır. Efnan isminin son anlamları içerisinde ise ağaçların yayılan dallan dalları ve tohumdan filizlenen körpe ve küçük sürgün olmaktadır.



Efnan İsmi Kuran-ı Kerimde Geçiyor mu?



Efnan ismi Arapça kökenli bir isim olmaktadır. Diğer bir yandan bu isim kendisine Kuran-ı Kerim içerisinde yer bulmaktadır. Rahman Suresi içerisinde yer alan Efnan isminin Kuran-ı Kerim içerisinde ki anlamları ise fen, çeşitli bilimsel ve sanatsal güzellikler ve cennette bulunan bir takım ağaçlar olmaktadır.