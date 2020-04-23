Efulim Ne Demek? Kısaca Efulim Kelimesinin Anlamı Nedir?

Efulim, kelime anlamıyla Türk Dil Kurumu sözlüğünde açıklaması bulunmayan bir terimdir. Buna karşılık bu kelime ile Karadeniz yöresine ait şarkılarda sık sık karşılaşılmaktadır. Ünlü sanatçıların da şarkı ve konserlerinde bu kelimeye yer açtığı gözlemlenmektedir.



Efulim Ne Demek?



Bu kapsamda efulim kelimesinin anlamı “sevgilim, sevdiğim, canım” manaları taşımaktadır. Özellikle Karadeniz dizilerinde kullanılan bu kelime diğer yöre insanları tarafından da oldukça sevilmiştir. Bu sayede efulim kelimesi Türkiye’nin her bölgesinde yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır.



Efulim Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?



1. Sevdiğim, sevgilim.

Yedi renkli martı gibi, göklere uçacağız Efulim.

Okşarken yanağını, gülden yumuşak olsam Efulim.

Her gün bile gezerdik, çarığına bağ olsam Efulim.