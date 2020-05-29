Eğitici videolarla fenomen oldular

Eğlence, müzik ve mizah ön planda olmasına rağmen eğitime yönelik içerikler de bulunan platformda, kimi yabancı dil öğretiyor kimi kişisel gelişim videoları çekiyor. TikTok’ta eğitici videolarıyla fenomen olan kullanıcılar, şunları söyledi:

Sezen Birol: Hayatımın yarısını Türkiye’de, yarısını Amerika’da geçirdim. Farklı medya kuruluşlarında kamera önü ve kamera arkasında çalıştım.

TikTok’ta iki farklı eğitici hesap açtım. @Attimtuttum, en ihtiyaç duyulan İngilizce cümleleri öğreten, günlük hayatı kolaylaştırabilecek bir hesap. @Poppiddi ise dünyayı gezerek, çocuklara İngilizce’yi eğlendirerek öğreten ve merak etmeyi teşvik eden, renkli bir karakter. Özellikle ailelere ve çocuklara yönelik bir içerik. Eğitimin eğlenceli şekilde sunulmasının daha akılda kalıcı ve öğretici olduğunu düşünüyorum.

Uğur Tansu Yolaçaner: Kızımla beraber “Hayata Bakışımız” adı altında kişisel gelişim ağırlıklı eğitim ve motivasyon videoları çekmeye başladık. Bir de Törkiş Mörkiş adlı hesabımızla İngilizce ve Almanca öğrenmeyi destekleyen video içerikleri paylaşıyoruz. Kişisel gelişim ve yabancı dil sorununun Türkiye’nin birçok alanda kalkınmasına engel olduğunu düşünüyorum. Türk halkına, yabancı dil öğrenmeye ve kişisel gelişime yönelik farkındalığı kazandırmak için TikTok çok etkili bir platform.

Bekir Çakmak: Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Hastalarıma nasıl daha fazla faydalı olabilirim ve biriktirdiğim tıbbi bilgilerimi daha fazla kişiyle nasıl paylaşabilirim diye düşünürken TikTok açmaya karar verdim. Bu sayede milyonlarca yeni anne-babaya çok rahat bir şekilde ulaşabilecektim. Amacım çocuk sağlığı ve hastalıklarıyla ilgili her konuda ebeveynleri bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak.