Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerine müjdeli haber

Twitter’dan yaptığı açıklamada, “YÖK olarak, içerisinde bulunduğumuz salgın sürecinde gerçekçi bir zeminde, katılımcı bir üslupla, çeşitliliğin fırsatlarından yararlanarak öğrencilerimizi anlamaya ve onların beklentileri ile akademik gerçekleri mümkün olduğunca buluşturmaya çalışıyoruz” diyen Saraç, öğretmen adayı son sınıf öğrencileri tarafından kendilerine iletilen taleplere yönelik, bir süredir çalıştıklarını kaydetti.

Saraç, aldıkları yeni karara ilişkin şu bilgileri verdi:

“Bu zor dönemle sınırlı olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı ile de koordineli bir şekilde, bu öğrencilerimizi rahatlatıcı yeni bir karar aldık. Öğrencilerimizin 5-6 hafta arasında okullarda uygulama çalışmalarına katıldıklarını da göz önünde tutarak, uygulama çalışmalarındaki eksikliklerin ders, ödev ve dosya hazırlığıyla telafi edilebilmesine yönelik aldığımız kararı üniversitelerimize bildirdik.”

Memnun olmayanlar da var

YÖK’ün aldığı bu kararla öğretmen adayı olan son sınıf öğrencileri uygulamalı eğitimlerini tamamlayarak yaz dönemindeki KPSS, öğretmen atamaları gibi süreci kaçırmayacaklar. Bu durum, öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılandı; Twitter üzerinden YÖK Başkanı Saraç’a teşekkür mesajları yağdı. Mezun olan ve atanmayı bekleyenler ise karara tepki gösterdi. #ErkenMezuniyeteHayır kampanyası başlatan öğretmen adayları, öğrencilerin mezun edilmesine karşı çıktıklarını belirterek “Staj yaptığımızda bir hafta gitmediğimiz takdirde kalıyorduk. Şimdi 4. sınıflar bir buçuk ay ya da daha fazla staj yapmayacak, erken mezun olacak. Üstelik ek atmaya dahil olacak. Bu düpedüz hak yemek” dediler.

Diğer taraftan mühendislik hemşirelik bölümü öğrencileri, kendileri için de çözüm üretilmesi yönünde talepte bulundular. Öğrenciler gönderdikleri mesajlarda, “YÖK başkanım bizler de hemşirelik son sınıf öğrencileriyiz, toplamda 20 hafta uygulamaya çıktık ve 1. sınıfın 2. döneminden bu yana staj gördük bizler de bu zorlu süreçte mezuniyetimizin gecikmesini istemiyoruz, mağduriyet yaşamamamız için bilgilerinize arz ederiz” diyerek Saraç’a seslendiler.