Eğitim uzaktan sınav yüz yüze

Koronavirüs salgını sonrasında 23 Mart 2020’den itibaren uzaktan eğitime geçen üniversitelerin çoğu yeni akademik yılda da YÖK’ün tavsiyesi üzerine bu uygulamaya devam ediyor. Kimi üniversiteler bir kısım dersleri online, bir kısmını kısmen yüz yüze ve online, küçük bir kısmını ise tümüyle yüz yüze yapıyor.

Planlama değişebilir

Üniversitelerde sınav zamanı yaklaşıyor. Uzaktan eğitim veren bazı üniversiteler YÖK’ten gelecek bilgilere göre hareket etmeyi planlarken bazıları senato kararıyla sınavları yüz yüze yapacaklarını açıkladı. Bu üniversitelerden bazıları şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi: Ağırlıklı olarak uzaktan eğitim yapan üniversitede, bir kısım dersler yüz yüze işleniyor. Final sınavları yüz yüze olacak.

Başkent Üniversitesi: Akademik programlardaki teorik dersleri dijital ortamda yapacağını; pratik, laboratuvar ve uygulamalar için seyreltilmiş yüz yüze eğitim vereceğini açıklayan üniversitede, final sınavları ara sınavlar sonrası pandemi koşullarına göre gözden geçirilerek yüz yüze olacak.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi: Tüm sınavlar yüz yüze olacak. Üniversite, sınavların, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek ve görevli sayısı artırılarak yapılacağını duyurdu.

Sinop Üniversitesi: Sınavların yüz yüze yapılmasına karar veren üniversite ayrıca yüz yüze yapılacak derslere katılmak istemeyenlere, kayıt dondurma veya dersleri sonraki dönemlerde alma hakkı tanıdı.

Atılım Üniversitesi: Sınavların yüz yüze yapılacağını duyurdu. Bunun mümkün olmayacağı bir ortam oluşması halinde üniversite, sınavları güvenli bir program üzerinden yapmayı planlıyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi: Uzaktan ve yüz yüze eğitim veren üniversite, yarıyıl sonu sınavları ile bütünleme sınavlarının gözetimli olarak yüz yüze yerleşkelerde yapılacağını duyurdu.

Yaşar Üniversitesi: Teorik ve uygulamalı dersler, uzaktan eğitimle veriliyor. Final sınavları, pandeminin gidişatına göre, yerleşkede yapılacak.

Öğrenciler istemiyor

Eğitimlerin uzaktan sınavların ise yüz yüze yapılacak olmasına birçok öğrenci tepki gösteriyor. Salgının arttığı bugünlerde sınav için üniversitelerin bulunduğu şehirlere hareket edilmesinin bulaş riskini artıracağından kaygılanan öğrenciler hem kendilerinin hem de ailelerinin bu durumdan olumsuz etkileneceğini belirtiyorlar. Konuyla ilgili öğrenci yorumları şöyle:

- Salgının tırmanışa geçtiği bu günlerde üniversitemiz ülkenin hatta dünyanın dört bir yanından öğrencilerini yüz yüze sınava çağırıyor. Bizim ve ailelerimizin hayatlarını riske atıyor. Ayrıca İzmir depreminden etkilenen öğrencilerin içinde bulunduğu zorlukları ve psikolojilerini düşünmeden ayın 7’sine kadar sınavlara hazır olmalarını bekliyor. Öğrencilerine güvenerek online sınav yapsınlar.

- Yüz yüze sınavı bu denli tutkuyla savunan üniversite, acaba öğrencileri arasında pozitif vakalar arttığında kendisini nasıl savunacak?

- Biz kimsenin sebebi olmak istemiyoruz, kendi sağlığımız şöyle dursun… Birçok üniversite online eğitime devam ederken, virüsün en yaygın olduğu zamanda yüz yüze sınav yapmanın mantığı nedir?

- Finaller yüz yüze mi olur? Soruyorum, üniversite herkesin kendi şehrinde değil, bir sınav için millet gidip başka şehirde nerede kalacak? Az mantıklı düşünün!

- Eğer üniversitelerde yüz yüze sınav yapılacaksa öğrencilere şimdiden tebliğ edilmesi gerekmez mi? Çünkü öyle olursa yüzlerce öğrenci yer değiştirecek. Ayrıca kimi üniversite ödev ağırlıklı değerlendirme yaparken kimisi direkt sınav yapıyor bu da eşitsizliğe neden oluyor.

Tercihe bırakıldı

Uzaktan eğitim, yüz yüze sınavdan farklı uygulamalara giden üniversiteler de bulunuyor. Örneğin MEF Üniversitesi’nde 3 yıldır genel olarak proje bazlı bir ölçme ve değerlendirme sistemi tercih ediliyor. Bazı derslerde ve özellikle Hukuk Fakültesi’nde uygulanan sınav odaklı ölçme ve değerlendirme yönteminde öğrencilere iki seçenek sunuluyor. Öğrenci isterse Zoom veya Blackboard üzerinden, kamerası açık bir şekilde sınava katılabiliyor ya da önceden tercihini belirtip kampüse gelerek aynı saatte yüz yüze sınav olabiliyor.