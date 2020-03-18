Eğitimde korona dönemi

Dünyanın tümünü etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ilkokuldan üniversiteye tüm eğitim kurumları tatil edildi. Ancak eğitimlerin aksamaması için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) önlemlerini aldı. MEB, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden ve televizyondan online eğitimler verecek. YÖK de uzaktan eğitim ve açıkoöğretim altyapısını kullanarak, üniversiteliler için online eğitim olanağı sunacak.

MEB ve YÖK’ün yanı sıra TÜBİTAK, Khan Academy, TED gibi kurumlar ile Google, Udemy benzeri platformlar da sınava hazırlık, yabancı dil, kişisel gelişim gibi farklı alanlarda dersler vererek, eğitimin sürmesine katkı sağlıyor. Çoğu ücretsiz, bir kısmı da cüzi miktarlarda abonelik ücreti karşılığında hizmet veren eğitim platformlarından öne çıkanları derledik:

Her alanda ders var

Khan Academy: Herkese, her yerde, dünya standartlarında ve ücretsiz eğitim imkânı sağlamayı amaçlayan Khan Academy, 190 ülkede, 36 dilde hizmet veriyor. 10 binden fazla ders videosu ve 150 binden fazla interaktif alıştırma bulunan platformda, Türkçe dersler de yer alıyor. Platform üzerinden, ilkokuldan liseye, okul derslerinin yanı sıra aritmetikten fiziğe, finanstan sanat tarihine birçok alanda ders alınabiliyor.

TED: 1984’te teknoloji, eğlence ve tasarımın birleştiği bir konferans olarak başlayan TED’de, bugün 100’den fazla dilde bilimden işletmeye kadar pek çok konu bulunuyor. CEO’lardan bilim adamlarına, girişimcilerden hayırseverlere çeşitli katılımcıların yer aldığı konferansların videolarına www.ted.com/talks adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

Udemy: Platformda, uzman eğitmenler tarafından verilen 150 binden fazla video kursu yer alıyor. Kullanıcılar programlama dillerinden tasarım, çizim, yazarlık, yoga gibi kişisel gelişim kurslarına kadar birçok farklı konuda kurs alabiliyor. 24 milyondan fazla öğrencisi bulunan platform, Türkçe dahil olmak üzere 65’ten fazla farklı dilde hizmet veriyor.

Yabancı dil öğretiyor

Busuu: Yabancı dil öğrenmek isteyenler için geliştirilen Busuu uygulamasında İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Çince, Japonca, Lehçe, Türkçe, Rusça ve Arapça olmak üzere 12 dilde eğitim almak mümkün. Ücretli olan bu uygulamada kelime bilgisi, gramer, diyalog ve sınavın yanı sıra konuşmalar bölümü de var. Uygulamada, dersleri geçen kullanıcılar seviye atlıyor ve sonrasında başarılı olanlar sertifika alabiliyorlar.

Cambly: Uygulamayla kullanıcılara, ana dili İngilizce olan eğitmenlerle görüntülü İngilizce konuşma imkânı sunuluyor. 10 saatlik özel ders sonrası her öğrenciye özel online İngilizce öğrenme sertifikası veren uygulama, dil seviyesini yükseltmek, IELTS ve TOEFL gibi İngilizce sınavlarına çalışmak isteyenler için de ideal.

Sertifika da veriliyor

Google: İşlerini geliştirmek, kariyerlerine hızlı bir başlangıç yapmak isteyenler için Google, online kurslar veriyor. Ücretsiz olarak sunulan öğrenim içerikleri arasında veri ve teknoloji, dijital pazarlama, kariyer geliştirme gibi eğitimler bulunuyor. Ayrıca video eğitimlerini tamamlayıp 40 sorudan oluşan sınavı geçenlere Google tarafından sertifika da veriliyor.

Branly: Zorlu ödevleri çözmek isteyen öğrenciler ile bu soruların cevaplarını yanıtlayan kişileri bir araya getiren bir paylaşım platformu olan Branly, Türkiye’de eodev.com olarak hizmet veriyor. Platform sayesinde kullanıcılar, çözmekte zorlandıkları soruları soruyor, cevabını bilenler de yanıtlıyor. Platformda liselere ve üniversitelere giriş sınavlarına yönelik sorular da cevaplanıyor.

Photomath: Matematikte zorlananlara yardımcı olan uygulama, telefon kamerasını kullanarak matematik problemlerini anında okuyup, çözüyor. Aritmetikten yüksek matematiğe kadar kapsamlı içeriği bulunan uygulamada, bir öğretmen gibi tüm aşamalarıyla sorunun çözümü de öğretiliyor.

TÜBİTAK’tan ücretsiz dergiler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK dergilerini ücretsiz erişime açtıklarını duyurdu. Kovid-19 tehlikesine karşı tedbirlerin alınması ve kalabalıklardan uzak durulması gerektiğini belirten Varank, “Evde vakit geçirecek başta çocuklarımız için TÜBİTAK dergilerinin tamamını ücretsiz erişime açtık” dedi. TÜBİTAK’ın yayımları arasında Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergileri bulunuyor. Yayınlara, “services.tubitak.gov.tr/edergi” adresi üzerinden erişilebiliyor.

Oxford’dan ders alın

Oxford, Cambridge, Stanford, Harvard gibi dünyanın en iyi üniversitelerinde de internet üzerinden ücretsiz şekilde eğitim alınabiliyor. Sesli, videolu ve metin olarak sunulan içerikler arasında edebiyattan sanata, işletmeden felsefeye birçok alanda ders var. Örneğin Oxford’da ‘İş Kurmak’, Princeton Üniversitesi’nden ‘Yapı Mühendisliği-Köprüler’, Harvard’da ‘Mimaride Hayal Gücü’ gibi konularda dersler alabilmek mümkün. Ayrıca Massachusetts Institute of Technology (MIT) tarih, ekonomi, politika, mühendislik gibi birçok alanda Türkçe çevirili ders içerikleri sunuyor. Üniversitelerin online dersleri kendi internet sitelerinden ve www.edx.org üzerinden alınabiliyor.