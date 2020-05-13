Eğitimin Korona günlüğü

Türkiye’de ilk koronavirüs vakası 10 Mart’ta görüldü. O tarihten sonra da sağlıkta bir dizi önlem alınırken, eğitimde de hızlı adımlar atıldı. Okullar, üniversiteler tatil edildi, sınavlar ertelendi, online eğitime geçildi. Bu temel önlemlerin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) aldığı kararlar hep gündem oldu. Çünkü, Türkiye’de ilk ve ortaöğretimde 18 milyon, üniversitelerde de 8 milyon öğrenci var. Ailelerini de hesaba katınca, eğitimle ilgili alınan kararlar, toplumun neredeyse tamamını ilgilendiriyor. Bu nedenle her haber çok yakından takip edildi.

Meslek lisesi öğrencileri ürettikleri, maske, siperlik, dezenfektan, solunum cihazı gibi ürünlerle koronavirüsle mücadeleye destek verirken, üniversiteler de yine solunum cihazı, aşı, ilaç gibi çalışmalarla öne çıktı. Tüm bu gelişmelerle eğitim takvimi hiç boş kalmadı. Onlardan bazıları şöyle:

MEB’den EBA atağı

- 12 Mart: MEB’e bağlı eğitim kurumlarında 6-10 Nisan’da yapılması planlanan ikinci ara tatilin 16-20 Mart’ta uygulanmasına, 23-27 Mart’ta da uzaktan eğitim yöntemiyle eğitim öğretime devam edilmesine karar verildi.

- 13 Mart: 21-22 Mart’taki açık öğretim kurumları sınavları eylüle ertelendi.

- 19 Mart: 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı.

- 23 Mart: İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitim başladı.

- 25 Mart: Uzaktan eğitimin 30 Nisan’a kadar devam etmesi kararı alındı.

- 26 Mart: Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) öğrencilerin yalnızca birinci dönem müfredatından sorumlu olacakları duyuruldu.

- 29 Mart: Uzaktan eğitim sürecinde öğretmen ile öğrencilerin etkileşimli ders işlemesine imkân sağlayan canlı sınıf uygulamasının pilot olarak 30 Mart’ta başlayacağı duyuruldu.

- 9 Nisan: Lise öğrencileri için 490 sorudan oluşan soru destek paketi yayınladı.

- 10 Nisan: LGS başvuruları MEB tarafından otomatik olarak gerçekleştirildi.

- 13 Nisan: EBA Canlı Sınıf uygulaması, 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin kullanımına açıldı.

- 23 Nisan: EBA üzerinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için dijital kutlama etkinlikleri düzenlendi.

- 29 Nisan: Uzaktan eğitim 31 Mayıs’a kadar uzatıldı.

- 30 Nisan: “Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları” internette yeniden başladı.

- 4 Mayıs: 7 Haziran’da yapılacak olan LGS’nin 20 Haziran’a ertelendiği duyuruldu.

YÖK’ten bir dizi karar

- 6 Mart: Türkiye’de ilk vaka görülmeden önce YÖK’te “Koronavirüs Hakkında Yükseköğretim Kurumlarında Alınacak Tedbirlere İlişkin Öneriler” başlığıyla alınan karar, üniversitelere gönderildi.

- 13 Mart: Eğitim - öğretime ara verildi. YÖK Yürütme Kurulu Üyesi koordinasyonunda, Yeni Koronavirüs Komisyonu kuruldu.

- 23 Mart: Üniversitelerde dijital ortamda eğitime geçildi.

- 25 Mart: YÖK Dersleri Platformu, erişime açıldı.

- 26 Mart: 20-21 Haziran’da yapılacak YKS tarihi, 25-26 Temmuz’a ertelendi.

- 1 Nisan: Önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilere 2019-2020 bahar döneminde kayıtlarını dondurabilme hakkı tanındı.

- 7 Nisan: Öğretmen adayı öğrencilerin uygulama çalışmalarındaki eksiklikleri “ders, ödev ve dosya hazırlığı” ile telafi edebilecekleri duyuruldu.

- 9 Nisan: 7+1 ve 3+1 eğitim modelinin uygulandığı programlarda bahar dönemi için öğrencilerin eksik kalan uygulama eğitimi ve süresinin, uzaktan öğretim yöntemiyle ders, ödev, proje, vb etkinlikler veya yaz öğretimi şeklinde tamamlama hakkı verildi. Farklı tarihlerde, hemşirelik, eczacılık, diş hekimliği, tıp fakültesi öğrencilerinin staj/uygulama dersleri için kolaylıklar sağlandı.

- 17 Nisan: Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, yürürlüğe girdi.

- 4 Mayıs: 25-26 Temmuz’a ertelenen YKS’nin tarihi 27-28 Haziran’a alındı.

- 5 Mayıs: Bu yıla özgü olmak üzere TYT’deki 135 dakikalık süre, 165 dakikaya çıkarıldı. Lisans programlarını tercih edebilmek için uygulanan 180 baraj puanı, 170’e çekildi.

- 5 Mayıs: 15 Haziran’dan itibaren üniversitelerin akademik takvime dönebilecekleri kararı alındı.

ÖSYM’den yeni takvim

- 19 Mart: 9 sınavın tarihi değişti. 8 sınav ileri tarihe atılırken, 1 sınavın tarihi de öne çekildi.

- 26 Mart: Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 25-26 Temmuz’da yapılacağı açıklandı.

- 27 Mart: ÖSYM, sınav takviminde güncelleme yaptı. Aralarında, 19 Mart’ta tarihi değişen sınavların da olduğu 8 sınavın tarihi yeniden değişti.

Açıköğretimden sanal sınav

30 Mart: Anadolu Üniversitesi (AÜ), Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin bahar dönemi ara sınavlarının 18 Nisan-7 Mayıs’ta internet tabanlı ortamlarda yapılacağı açıklandı.