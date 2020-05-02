Egzotik Ve Egzotizm Ne Demek? Tdk'ya Göre Egzotiklik Kelime Anlamı Nedir?

Egzotik kelimesi Fransızca kökenli bir kelimedir. Birçok alanda bu kelimeyi bulmak mümkündür. Egzotik kelimesi cümle içerisinde sıfat olarak kullanılır ve yabancıl manasına gelmektedir.



Egzotik ve Egzotizm Ne Demek?



Günlük hayatta cümle içerisinde kullandığımız birçok kelimenin anlamını TDK sözlüklerinden öğrenmek mümkündür. Egzotik ve Egzotizm kelimelerinin anlamlarını ise Türk Dil Kurumu açıklamıştır. TDK'ya göre egzotik kelimesinin anlamı yabancıl demektir. Fakat bazı kaynaklar egzotik kelimesini farklı anlamlarda da açıklamıştır. Bu anlamlar şöyledir:



- Yabancı ülkelerden gelme, yabancı ülkeler ile ilgili ve yabancıl.

- İçinde bulunduğu yörede doğal şekilde bulunmayan veya yetiştirilmeyen bir tür.

- Çarpıcı bir biçimde farklı yada alışılmamış olan

- Garip, tuhaf



Egzotizm kelimesi ise Türk Dil Kurumunda yabancılık şeklinde açıklanmıştır. Kelimenin anlamı egzotik olma durumu, egzotik olanın niteliği, sanat yapıtında başka ülkelerin doğasını, insanını yansıtma ve konu edinme şeklinde açıklanmaktadır.



TDK'ya Göre Egzotiklik Kelime Anlamı Nedir?



Egzotiklik Türk Dil Kurumuna göre anlamı yabancılık şeklinde açıklanmaktadır. Egzotik kelimesi cümle içerisinde mecaz anlamları ile de kullanılmaktadır. Garip ve tuhaf durumlar için egzotik kelimesi mecaz anlamı ile cümle içerisinde kullanılabilir. Egzotik kelimesine örnek olarak egzotik yapıt veya egzotik meyveler örneklerini verebiliriz.