Ekartman Nedir? Gözlükte Ekartman Ölçüsü Nerede Yazar, Kaç Olmalıdır?

Ekartman nedir sorusu için gözlüğün orta aralığı anlamına gelmektedir. İki cam arasında kalan köprünün uzunluğunun ölçülmesi ile ekartman değeri belirlenmektedir. Kişinin rahat edebilmesi için özel şekilde tasarlanan gözlüklerde ekartman derecesi de farklılık göstermektedir.



Ekartman Nedir?



Ekartman genel ifadeyle, gözlük camının ve gözlük cam aralığı olarak adlandırılan köprünün ara mesafe ölçüsü olarak ifade edilmektedir. Gözlüğün boyutu ekartman ölçülerine göre ayarlanmaktadır. Gözlük boyutları farklı olan modellerde ekartman ölçüleri de değişmektedir. Gözlükte cam genişliği yaklaşık 40 ila 60 mm arasında olmalıdır. Bu ölçüler ile hazırlanan gözlüklerde köprü mesafesi ise 14 ila 24 mm arasında belirlenmektedir.



Gözlükte Ekartman Ölçüsü Nerede Yazar ve Kaç Olmalıdır?



Genel tanım ile ekartman gözlüğün ölçü değerleri olarak adlandırılmaktadır. Kişiye özel yapılan gözlüklerde ekartman değerleri oldukça önemlidir. Gözlüğün yüze tam oturması ve sağlam durması için doğru ekartman ölçüleri alınmalıdır. Bazı gözlük modellerinde ekartman değeri yüksek olurken bazılarında daha düşüktür. EKartman değerleri camda 40 ila 60 mm iken köprü aralığında 14 ila 24 mm arasında değişiklik göstermektedir.



Bunun yanı sıra ekartman, bazı gözlük modellerinde tek olurken bazı modellerde çift şeklinde tasarlanmaktadır. Ekartman değeri gözlüğün yan çerçeve kısımlarında yazmaktadır. Böylelikle kişi gözlük satın alırken ekartman değerlerini görerek kendisine uygun modeli tercih edebilmektedir. Uygun gözlük modelinde ekartman değerleri ise standarttır.