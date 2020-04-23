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    HaberlerEğitim Haberleri Ekonomik Ne Demek? TDK'ya Göre Ekonomik Ambargo Kelimesinin Anlamı Nedir?
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    23.04.2020 - 16:37 |

    Ekonomik Ne Demek? TDK'ya Göre Ekonomik Ambargo Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Ekonomik kelimesi Türkçenin en yaygın sözcükleri arasındadır. Genel olarak pek çok farklı amaç, hedef ve konu ile sektör adına değerlendirilebilmektedir. Gerçek anlamı ile beraber mecazi olarak da kullanılabilen kelimeler arasında yer alıyor. Peki, ekonomik ne demek? TDK'ya göre ekonomik ambargo kelimesinin anlamı nedir? İşte detaylar.

    Ekonomik Ne Demek? TDK'ya Göre Ekonomik Ambargo Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Ekonomik kelimesi ‘ekonomi ile ilgili olan’ ya da ‘daha az masraflı olan’ anlamları üzerinden tabir edilmektedir. Daha düşük maliyet ile beraber farklı unsurların ele alınabilmesi olarak nitelendirilebilir.

    Ekonomik Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

    Ekonomik kelimesinin sözlük anlamı iki farklı şekilde ele alınabilmektedir.

    - Ekonomi ile ilgili olan,
    - Daha az gider gerektiren, daha az masraflı olan,

    Bu anlamları üzerinden ekonomik kelimesini tek başına ya da farklı cümleler ile beraber uyumlu şekilde kullanabilirsiniz. Gündelik yaşamın en yaygın kelimeleri arasında yer almaktadır. Aynı zamanda televizyonda ve yazılı basında da sıkça karşılaşılan kelimelerden biri olarak öne çıkıyor.

    Merak edilen cümle gruplarından biri de ekonomik ambargo olarak nitelemek mümkün. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında ekonomik ambargo ‘Cezalandırmak hedefi üzerinden herhangi bir ülkeye ekonomik alanda yaptırım uygulama’ şeklinde yorumlanmaktadır.

     

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