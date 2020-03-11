BİST100.416-0,64EURO6,960,20USD6,14-0,34ALTIN328,470,58
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri EKPSS adaylarına 'geç başvuru günü' hatırlatması
    ABONE OL
    11.03.2020 - 09:35 | | AA

    EKPSS adaylarına 'geç başvuru günü' hatırlatması

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2020-EKPSS) için geç başvuruların bugün başlayıp yarın saat 23.59'da sona ereceği bildirildi.

    EKPSS adaylarına 'geç başvuru günü' hatırlatması

    ÖSYM'nin Twitter hesabından, EKPSS geç başvuru tarihlerine ilişkin duyuru yapıldı.

    Duyuruda, adayların EKPSS için geç başvurularını internet aracılığıyla bugün ve yarın saat 23.59'a kadar yapabileceği belirtildi.

    EKPSS, ÖSYM tarafından 26 Nisan'da düzenlenecek.

    Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleriPazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Uyuşturucu şüphelisi yüzünü gizlemeye çalışırken düştü

    Uyuşturucu şüphelisi yüzünü gizlemeye çalışırken düştü

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Corona virüs...

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Corona virüs...

    Corona virüs tedbirleri! Bilim Kurulu üyesi anlattı

    Corona virüs tedbirleri! Bilim Kurulu üyesi anlattı

    İstanbul'da en çok nereli var? Nüfusun yarısı o ilden...

    İstanbul'da en çok nereli var? Nüfusun yarısı o ilden...

    Sıradaki Haber