Ekşi Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Eşki Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Kelime anlamı olarak acımsı bir tat anlamına gelen ekşi kelimesi yazım olarak yanlış yazım olmasının nedeni sözlü anlatımda harflerin karıştırılarak birbirinin yerini almasından dolayı olmaktadır.



Ekşi Nasıl Yazılır?



Ekşi kelimesinin doğru yazılış ve söylenişi ekşi şeklinde olmaktadır.



TDK'ya Göre Ekşi Kelimesinin Doğru Yazılışı Nasıldır?



Türk Dil kurumuna göre ekşi kelimesinin yazımı da ekşi şeklinde olmaktadır. Ekşi kelimesinin yazım hatası olan şekli ise eşki olarak bilinmektedir. Kelimelerin telaffuzundaki hatalar nedeniyle yapılan hatalarda yazım yanlışlarına sebep olabilmektedir. Kelimelerin doğru yazılışı ve kullanışı dilin özelliğinin korunması açısından oldukça önemli olmaktadır. Ekşi kelimesi fiil olarak ekşimek şeklinde kullanılmaktadır. Eşki olarak yer alan bir çok söyleyişin kelime olarak yapısı yanlış şekilde ifade edilmektedir.