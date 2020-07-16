Ekvatoral İklim Nedir, Nerelerde Görülür? Ekvatoral İkliminin Özellikleri Nelerdir?

Ekvatoral iklim ülkemizde olmayan bir iklim türüdür. Genellikle ekvator kısmına daha yakın ülkelerde görülmektedir.



Ekvatoral İklim Nedir?



Ekvatoral iklim tropikal iklimi olarak da bilinmektedir. Tropikal ormanlarının yoğun olduğu yerlerde ki iklim türüne ekvatoral iklim denilmektedir. Dünya ekseninde ekvator çizgisine yakın olan ülkelerin sahip olduğu iklim türüdür. Bu iklimde tropikal yağmurları sık sık gözlemlenmektedir. Sürekli yağmur alan bir iklimdir. Yağmursuz bir iklim söz konusu değildir. Ekvatoral iklimin tipik özellikleri bulunmaktadır.



Ekvatoral İklim Nerelerde Görülür?



Ekvatora yakın olan ülkelerde ekvatoral iklim görülmektedir. Ekvatoral iklimin görüldüğü yerler şu şekildedir;

- Güney Amerika

- Orta Afrika

- Güney Doğu Asya ülkelerinde ekvatoral iklim gözlemlenir.



Ekvatoral İkliminin Özellikleri Nelerdir?



Ekvatoral ikliminin kendine özgü tipik özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler şu şekildedir;

- Yıl boyunca ortalama sıcaklık 20 derecenin üstündedir.

- Sene boyunca yaz mevsimi yaşanır.

- Ekvatoral iklimde güneş ışınları sürekli olarak dik gelir. Bundan dolayı yıllık sıcaklık farkları diğer iklimlere göre oldukça azdır.

- Yıl boyunca sürekli yükseltici hava hareketlerine rastlanır.

- Konveksiyonel yağış sık sık gözlemlenir.

- Yıllık bölgeye düşen yağış miktarı 2000 milimetrenin üstündedir.

- Her mevsim yağışlar bol olduğundan dolayı bölgede yer alan akarsularda bolca su gözlemlenir.

- Mart ve Eylül aylarında sıkça yağış olduğundan dolayı bu yüzden akarsularda kabarmalara rastlanmaktadır.

- Yağış miktarı fazla ve güneş ışınlarının bölgeye yıl boyunca dik gelmesinden dolayı nem oranı da bir hayli fazladır.

- Yıl boyunca yağış miktarı bir hayli fazla olduğundan dolayı bölgede yer alan ormanların ağaçları yayvan ve ormanları ise oldukça gürdür.

- Ekvatoral iklimde bolca yağış gözlemlendiğinden dolayı günlerce yağış hiç kesilmeden yaşanabilir. Bunun sonucu olarak ise sel taşkınları su baskınları bölgede sıklıkla yaşanır.

- Bitki örtüsünü ise yağmur ormanları oluşturur.

- Ağaçlar her mevsim bol yağış sonucunda yeşil kalır hiçbir zaman yapraklar dökülmez.

- Ağaçlar güneşe ihtiyaç duyduğundan dolayı boyları yaklaşık olarak 50 metrenin üzerindedir.