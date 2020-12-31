Elanur İsminin Anlamı Nedir? Elanur Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Ela ve Nur isimlerinin bir araya gelmesiyle güzel bir bütünlük oluşturmuş olan Elanur, kız çocukları için değerlendirilecek en güzel isimlerden biridir. Aynı zamanda anlamı eşliğinde uzun yıllardır Türkçede değerlendirilen güzel bir isim olarak öne çıkıyor.



Elanur Ne Demek?



Elanur kökünü Arapça olan ve Ela ile aynı anlama gelen bir isimdir. Bu güzel ismin anlamı ise, ‘Gözü sarıya çalan kestane rengi ve güzel’ şeklinde iki farklı anlam ile ele alınır. Özellikle gözler için kullanılan Ela ismi, Elanur ile çok daha hoş bir etki yaratmaktadır. Gündelik yaşamda da yaygın olarak kullanılan kelime dışında, özellikle son dönemlerde kız çocuklar için çok fazla tercih ediliyor. Bu yüzden birçok anne baba internet üzerinden de Elanur isminin anlamı konusunda bilgi almaya çalışmaktadır.



Elanur İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Kız çocukları için günümüzde en çok sevilen ve ilgi odağı haline gelen isimlerden biri olarak Elanur öne çıkıyor. Arapça kökenli olması ile beraber aynı zamanda Kur'an'da geçip geçmediği de merak konusu. Elanur Kuran'da yer almayan bir isimdir. Anlamları ve hoş okunuşu ile telaffuzu üzerinden, bu naif ismi minik yavrunuz için değerlendirebilirsiniz.