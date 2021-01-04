Eleştirmek Zıt Anlamlısı Nedir? Eleştirmenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Eleştirmek, birinin sözlerini ya da davranışlarını beğenmemek ve bunu karşı tarafa bildirmek demektir. Bir edebiyat türü olan tenkit yazılarında ise genellikle bir sanat eseri eleştirilir. Kritik yapmak ve bir yargıda bulunmak, bu kelime ile eş anlamlıdır. Eleştirmek zıt anlamlısı nedir? Örnek cümleler ile birlikte ayrıntılı bir şekilde derledik.
Sinema ve edebiyat başta olmak üzere farklı sanat dallarına dair eleştiri yazıları yazan kişilere eleştirmen ya da münekkit denir.
Eleştirmenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
1- Övmek:
Övmek kelimesinin günlük hayattaki kullanımı oldukça yaygındır. ''Övgüyle bahsetmek'' ve ''övgüye değer bulmak'' şeklinde kalıplaşmış ifadelerde de yer alır.
Örnek Cümleler:
1.A- Birini eleştirmek yerine sürekli övmek iyilik midir acaba?
1.B- Arkadaşım dün akşam izlediği filmi öve öve bitiremedi.
2- Pohpohlamak:
Halk arasında sıklıkla kullanılan pohpohlamak, birini çok fazla övmek anlamına gelir.
Örnek cümle:
Onu bu kadar pohpohlamayın, şımarır sonra.
3- Methetmek
Arapça övgü manasına gelen medh sözcüğüne ''etmek'' fiili getirilerek türetilmiştir.
Örnek Cümle:
Yaptıklarından sonra kendisini ne kadar methetsek azdır.